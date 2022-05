Secretarul general NATO și miliardarul Bill Gates au fost infectați cu COVID-19. Ambii se confruntă cu simptome ușoare

Jens Stoltenberg, secretarul general NATO, a fost infectat cu virusul SARS-Cov-2. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, care a precizat faptul că oficialul este vaccinat cu schemă completă.

„Este vaccinat cu schema completă şi are simptome uşoare”, a scris Oana Lungescu, purtătorul de cuvânt NATO, într-o postare pe contul său de Twitter.

Şeful NATO „va continua să îşi îndeplinească de acasă îndatoririle”, în acord cu „instrucţiunile medicale belgiene”, a explicat purtătoarea de cuvânt.

Nu doar secretarul general NATO a fost infectat cu COVID-19. Miliardarul Bill Gates a anunțat pe contul personal de Twitter că a fost testat pozitiv, iar simptomele sunt ușoare. Acesta a precizat că va urma sfaturile medicilor și va sta izolat până când va scăpa de virus.

„Am fost testat pozitiv pentru COVID. Mă confrunt cu simptome ușoare și urmez sfatul experților, izolându-mă până când voi fi din nou sănătos”, a scris Bill Gates.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

