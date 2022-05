Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, este încrezător în șansele Ucrainei. „Kievul poate câștiga războiul”

Jens Stoltenberg este convins că „Rusia nu își atinge obiectivele strategice pe care și le-a propus” și a adăugat că „NATO își confirmă sprijinul continuu pentru Ucraina, care poate câștiga acest război”.

Despre cererea de aderare la NATO a Finlandei și a Suediei, Stoltenberg a spus: „Candidatura lor este dovada că agresiunea nu folosește”, precizând că „decizia de aderare la NATO a Suediei și a Finlandei trebuie luată de ele. Ar fi un moment istoric și ar crește capacitatea noastră de apărare”, scriu cei de la Rai News.

NATO va oferi, de asemenea, garanții de securitate Suediei și Finlandei în perioada de candidatură pentru aderarea la Alianță.

Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a vorbit despre poziția Turciei față de intrarea celor două țări scandinave: „Turcia nu vrea să blocheze procesul de aderare a Finlandei și a Suediei. Este îngrijorată și ne vom reuni în jurul unei mese și le vom înfrunta”. Și despre aderare a afirmat: „Ușile noastre sunt deschise pentru Finlanda și Suedia. Le vom primi cu brațele deschise”. Baerbock a continuat: „Acțiunile Rusiei au determinat că două state ar putea adera la NATO, deși înainte de 24 februarie nu plănuiau să facă acest lucru”.

Stoltenberg a vorbit și despre problema Turciei: „Turcia nu încearcă să blocheze aderarea Suediei și Finlandei la NATO”.

Totuși, ministrul Baerbock a adăugat că „acest război nu se va încheia atât de repede” și a spus că „NATO va continua să ofere ajutoare militare Ucrainei atâta timp cât va fi necesar”.

Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a intervenit asupra relațiilor cu Rusia și a spus: „Suntem pregătiți pentru diferite tipuri de reacții rusești. Când privim către Rusia, vedem astăzi o țară foarte diferită de ceea ce am văzut acum câteva luni. Totul s-a schimbat de când Rusia a atacat Ucraina și personal cred că nu mai putem să credem că va exista un viitor pașnic alături de Rusia, rămânând singuri”, a spus Marin, explicând decizia de a solicita aderarea la NATO. „Este un act de pace, nu va mai fi război în Finlanda”.

„Nu am fi făcut această alegere, dacă nu am fi crezut că ne va consolida securitatea națională. Amenințarea nucleară este foarte gravă, dar nu poate fi izolată într-o singură regiune. Cred că a fi în NATO ne va oferi securitate, pentru că NATO are și arme nucleare și ar exista un răspuns dacă Rusia le-ar folosi, așa că această decizie ne întărește, nu ne slăbește”, a declarat premierul finlandez, Sanna Marin, în cadrul conferinței de presă la care Helsinki a anunțat voința oficială de aderare la NATO.

Georgia va fi invitată la următoarea reuniune a NATO, programată pentru sfârșitul lunii iunie, la Madrid, a declarat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, pe marginea întâlnirii informale a miniștrilor de Externe ai Alianței, de la Berlin. „Georgia este un partener cu care lucrăm de mulți ani”, a explicat Geoană. (RADOR)