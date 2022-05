Rusia ia în calcul, în mod serios, capitularea în Ucraina, crede un celebru general american. Frica de revolte și sancțiunile au afectat grav capacitatea militară a Moscovei

Discuția vine în contextul în care tot mai multe voci spun că Rusia nu poate să câștige în Ucraina, iar Kievul ar putea chiar învinge Moscova, pe fondul ajutoarelor militare și economice fără precedent, dar și al vitejiei cu care ucrainenii au luptat până acum.

Raționamentul generalului în rezervă Ben Hodges a venit ca răspuns la o postare pe Twitter a jurnalistului Ilia Ponomarenko, de la Kyiv Independent.

Cel din urmă a scris: „Rusia spune cu fermitate Statelor Uunite ale Americii că nu va exista nicio capitulare a Moscovei în Ucraina – ambasadorul rus”

Oh, ce s-a întâmplat?”

Iar generalul Hodges a răspuns: „Ceea ce înseamnă că, de fapt, ei recunosc că aceasta este o posibilitate reală”

Which means that they are actually recognizing that it’s a real possibility… https://t.co/0kdbsdrD1H

