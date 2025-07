Secretarul general al NATO anticipează izbucnirea unui conflict mondial

Într-o vizită oficială la Berlin, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut un apel ferm către statele membre ale Alianței să își intensifice urgent producția de armament.

Oficialul olandez a subliniat că Europa și Statele Unite nu reușesc să livreze echipamentele necesare într-un timp rezonabil, motiv pentru care țări precum Polonia, România și Estonia au început să achiziționeze arme din Coreea de Sud.

Declarațiile au fost făcute cu ocazia aniversării a 70 de ani de la aderarea Germaniei la NATO, în cadrul unei întâlniri cu cancelarul german Friedrich Merz. În paralel, cheltuielile militare ale statelor membre se află deja la cel mai înalt nivel de la sfârșitul Războiului Rece, iar NATO și-a stabilit ca obiectiv atingerea unui prag de minimum 5% din PIB până în 2035.

NATO Secretary General Mark Rutte has warned that simultaneous military attacks by Russia and China could lead to a global conflict. Here's what he said after a meeting with Chancellor Merz in Berlin: pic.twitter.com/apKfJEHRxE

