Se schimbă regula privind drepturile de televizare în Superligă. Gigi Becali ar putea primi bani mai mulți

Nu de puțin ori, aceste drepturi de televizare a partidelor de fotbal se ridică, pe un sezon competițional, la câteva milioane de euro, pentru o singură echipă.

Acum, Orlando Nicoară, de la firma eAD, care deține drepturile de televizare pentru meciurile din Super Liga României, spune că regulile se vor schimba, în sensul în care anumite echipe vor putea primi bani mai mulți.

Echipele care vor avea cei mai mulți spectatori pe stadioane, dar și numărul cel mai mare de telespectatori care urmăresc din fața micilor ecrane meciurile disputate, vor primi cei mai mulți bani.

”Propunerea noastră implică plata actuală plus o plată suplimentară pentru echipele care ating anumite criterii privind numărul de spectatori pe stadioane și audiență pe TV. Bonusuri. Sunt 28,5 milioane de euro plus TVA, la care se adaugă costurile producției meciurilor care costă câteva milioane de euro. Ajungem la aproape 33 de milioane de euro plus TVA”, a declarat Orlando Nicoară.

Ce sumă primește o echipă pentru un meci televizat

Nicoară a mai spus că în prezent, o echipă de fotbal, care joacă în campionatul românesc ar putea primi în plus, drept bonus, suma de 100.000 de euro, dacă respectă cele două criterii, numărul de spectatori pe stadioane, dar și de telespectatori în fața micilor ecrane.

”Cred că doar Polonia e puțin peste România în momentul de față în ceea ce înseamnă drepturile plătite pentru televiziune. Nu știu exact în Austria care e situația, dar în rest dacă o să coborâm la toate țările din fosta Iugoslavie”, a mai spus Orlando Nicoară.

În prezent, în fotbalul românesc sunt puține echipe, precum CFR, FCSB sau Rapid București, care pot îndeplini cele două criterii

Mai vor încă trei sezoane

Orlando Nicoară a mai dezvăluit faptul că firma pe care o conduce vrea să continue contractul cu Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă de Fotbal, privind drepturile de televizare.

„Le avem încă un sezon și probabil încă trei după aceea. Nu se prelungește automat. Astăzi suntem în fază avansată de a prelungi. Sistemul e decis de Federație, bineînțeles cu consultarea Ligii, cu consultarea noastră. Nu cred că se va schimba ceva”, a mai conchis Nicoară, pentru fanatik.ro.