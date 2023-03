FCSB, învinsă fără drept de apel de UTA. Fără antrenor, „roș-albaștrii” au orbecăit pe teren

UTA a câştigat fără drept de apel, confruntarea cu FCSB, cu două goluri marcate în ultima jumătate de oră.

Arădenii au deschis scorul prin autogolul estonianului Joonas Tamm (14), la centrarea lui Philip Otele. FCSB, fără antrenor după suspendarea lui Mihai Pintilii şi demisia lui Leonard Strizu, a egalat la scurt timp, prin Florinel Coman (18), cu un şut superb din marginea careului.

Internaţionalul moldovean Virgiliu Postolachi (64) a adus echipa antrenată de Laszlo Balint în avantaj, după o lansare semnată de albanezul Idriz Bata, iar olandezul Desley Ubbink (78) a închis tabela, din pasa lui Rareş Pop. UTA venea după trei meciuri consecutive fără victorie, un egal şi două eşecuri.

FSCB a pierdut, în deplasare, la UTA

FCSB era neînvinsă de cinci etape, în care înregistrase patru victorii şi un egal. FCSB venea după şapte victorii consecutive în deplasare.

AFC UTA Arad – FC FCSB 3-1 (1-1), Arena ”Francisc Neuman” – Arad

Au marcat: Joonas Tamm (14, autogol), Virgiliu Postolachi (64), Desley Ubbink (78), respectiv Florinel Coman (18).

Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Florin Andrei (Târgu Mureş)

Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Petruţa Iugulescu (Buftea)

Observatori: Octavian Şovre (Satu Mare) – CCA, Marian Ivan (Braşov) – LPF.

Florinel Coman a recunoscut superioritatea adversarilor

„Am avut un meci foarte greu, pe un teren la fel de greu, cu o echipă în foame de rezultate, care a pregătit jocul foarte bine, a câștigat duelurile aeriene. Noi nu ne-am putut face jocul, nu am avut o posesie bună, dueluri mai puține, din cauza terenului. UTA a meritat să câștige.

V-am spus motivele pentru care am pierdut, nu am reușit să recuperăm mingea a doua, ei au venit cu mingi lungi, noi nu am avut echipă compactă, am stat lăbărțați.

Am avut ocazii, puteam să intrăm cu 2-1 la pauză, asta este, ne pare foarte rău. Noi am încercat să jucăm, dar, din păcate, e normal să ne pună probleme suprafața. Ați văzut pe ce teren jucăm acasă și ce fotbal jucăm acasă.

Îmi pare rău pentru suporteri, care au venit în număr foarte mare, ne-au încurajat. La final, ne-au spus să ținem capul sus, că se mai întâmplă.

Da, putem reveni, clar, de mâine o luăm de la capăt. A fost un meci pierdut. Dacă jucam pe o suprafață bună și jucam în halul în care am jucat, da, puteam spune”, a explicat Florinel Coman, mijlocașul ofensiv al „roș-albaștrilor”, conform Digi Sport.