Se rupe Coaliția?! Marcel Ciolacu e foc și pară: Hai să îi curmăm suferința

Sunt tensiuni uriașe în cadrul Coaliției de guvernare, care s-au putea destrăma în curând. Marcel Ciolacu a răspuns pe Facebook, după ce Rareș Bogdan anunțase că, într-un an, această asociere politică se va rupe. Liderul PSD vrea ca astăzi să aibă loc o ședință de urgență pentru ca cele trei partide asociate în conducerea țării să decidă ce se va întâmpla. Social-democratul a mai precizat că partidul său nu este responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat înainte de intrarea la guvernare.

Contre serioase între Rareș Bogdan și Marcel Ciolacu

„Am înțeles că Rareș Bogdan a pus batistuța pe globul de cristal și a văzut că se va rupe coaliția peste un an. Hai să îi curmăm suferința! Cer mâine de urgență o ședință a coaliției, pentru că PSD nu răspunde de trecut și a venit la guvernare să construiască pentru oameni.

PNL a rămas captiv în paradigma coaliției cu USR, când se războiau cu tănculețe pe covoraș. Românii au alte așteptări! PSD va rămâne principalul partid concentrat pe problemele reale ale românilor din această guvernare!”, a scris liderul PSD pe rețeaua de socializare.

Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, a afirmat, miercuri seară, că membrii PSD vor continua să îi atace pe miniștrii liberali, iar în aceste condiții guvernarea „va bălti”.

„PSD trebuie să înțeleagă că dacă vrea să meargă mai departe cu noi, trebuie să ne respecte, să mergem împreună, nu să puncteze în spațiul public care e mai șmecher. Nu există cine e mai șmecher. Nu merge că unul e șmecherul și celălalt are doar costurile. M-a deranjat și pozițiile lor pe criza energetică. Problemele sunt ale românilor, aici nu poate să câștige PNL sau PSD.

„E absolut legitim să încercăm să găsim o altă formulă”

Noi avem o conduită respectoasă. Noi nu am venit să cerem demisia ministrului Finanțelor când o publicație a dezvăluit că ar fi luat bani de la Huawei. Noi nu am atacat subiectul, nu am vorbit de el, aducea deservicii coaliții și guvernului. Noi nu am venit, cu excepția purtătorului de cuvânt, cu atacuri la Rafila. Faptul că domnul Tudose, unul din primii trei lideri ca importanță în PSD, a atacat un ministru al PNL în mod public a fost o chestiune nefirească și nu ajută la realizarea unui consens cu privire la buna guvernare”, a spus Rareș Bogdan la Digi 24.

„Dacă după un an de zile vom vedea că acest efort nu va ajunge să fie unul apreciat, nu va duce la nimic și guvernarea va bălti, marile reforme vor stagna, banii europeni vor fi întârziați, atunci e absolut legitim să încercăm să găsim o altă formulă pentru că înseamnă că această formulă a fost făcută complet aiurea. Eu sper să nu avem această situație. Pentru asta trebuie multă înțelepciune. Eu am trăit din conflict, eu sunt specialist în retorică. Dacă ar trebui să am o retorică, aș găsi în fiecare oră un motiv pentru a ataca un ministru PSD, cu toate astea știu că românii nu asta vor, vor măsuri. Românii vor să fie ajutați, nu mai vor circ”, a mai afirmat liberalul.