Se răcește simțitor în Republica Moldova, începând de azi. Zonele în care cad precipitații

Vreme în răcire, începând de azi, 30 ianuarie, în Republica Moldova, cu temperaturi negative în unele zone. Maximele de vineri vor fi de 2 până la -4 grade Celsius, iar în timpul nopții, mercurul din termometre va coborî până la -7 grade Celsius.

Cerul va fi acoperit de nori pe tot parcursul zilei, sunt anunțate precipitații sub formă de ninsoare în centrul țării, în sud și în sud-est. Vântul va sufla moderat. Vor fi 2 grade Celsius la Ștefan-Vodă, 1 grad la Cahul, -1 grad la Chișinău, -2 grade Clesius la Băălți șii câte -4 grade la Briceni și la Rîbnița. Mâine, în prima zi de weekend, se va instala ger puternic, maximele nu vor trece de -2 spre -9 grade Celsius, conform meteorologilor.

Azi, în România, vremea se va răci în majoritatea zonelor țării. Cerul va prezenta înnorări și vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Acestea vor fi predominant sub formă de ninsoare la munte și în Moldova, mixte în Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia și Dobrogea și mai ales ploi în Banat și Crișana, au anunțat cei de la ANM.

În regiunile sud-estice cantitățile de apă vor depăși local 10 l/mp. Pe alocuri dimineața și noaptea se va forma polei și ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Moldovei, în jumătatea estică a Munteniei și în Dobrogea, cu viteze de 50…65 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între -1 grad și 10 grade Celsius, iar cele minime între -10 grade în nordul Moldovei și 3 grade în Dealurile de Vest. Pe arii restrânse va fi ceață.

În București, temporar va ploua, iar în a doua parte a nopții vor fi posibile și precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 4 spre 6 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 0 grade Celsius.