Cresc temperaturile în Republica Moldova, vremea rămâne închisă în toată țara

Vremea devine ceva mai caldă, azi, 22 ianuarie, în Republica Moldova, comparativ cu situația înregistrată în ultimele zile. Valorile termice de joi vor fi peste nivelul înghețului, mercurul din termometre va urca până la 1 - 3 grade Celsius. Cerul va fi înnorat pe tot parcursul zilei în toată țara, sunt anunțate ploi în centrul teritoriului, conform specialiștilor meteo.

În timpul nopții maxima va fi de -2 grade Celsius, vântul va sufla moderat. Sunt anunțate câte 1 grad la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, 2 grade Celsius la Chișinău și la Ștefan-Vodă și 3 grade la Cahul. Mâine, vremea rămâne închisă, se va răci ușor, maximele nu vor trece de nivelul a 0...-1 grade Celsius. Sunt anunțate ninsori în centrul țării și în sud-est.

Azi, în România, valorile termice se vor situa în jurul celor specifice datei, dar dimineaţa va fi ger în Maramureş, cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei.

Cerul va fi mai mult noros şi temporar vor fi precipitaţii slabe, predominant sub formă de ploaie în Dobrogea, mixte în cea mai mare parte a Moldovei şi Munteniei, local în Oltenia, Transilvania şi sudul Banatului şi cu totul izolat în celelalte regiuni. În primele ore ale intervalului, pe arii restrânse se va depune polei, conform ANM.

Vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime se vor situa în general între -2 şi 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -9 şi 3 grade. Pe alocuri va fi ceaţă, asociată izolat cu depunere de chiciură.

În București, regimul termic va fi caracterizat de valori normale pentru această perioadă a anuluiu. Cerul va fi noros, iar în primele ore ale intervalului vor fi precipitaţii slabe mixte şi depuneri de polei. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă va fi de 2 spre 3 grade, iar cea minimă de -1 - 0 grade. Noaptea vor fi condiţii de ceaţă, au mai anunțat meteorologii.