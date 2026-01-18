România își extinde influența portuară. Operatorul Portului Giurgiulești, preluat de statul român

Republica Moldova. Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” (APM) Constanța, controlată majoritar de statul român, urmează să preia compania Danube Logistics, operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Acordul de vânzare-cumpărare, inclusiv prețul tranzacției, va fi supus aprobării Adunării Generale a Acționarilor din România, programată pentru data de 11 februarie.

Informația a fost confirmată pentru Mold-Street de către investitorul român, care precizează că, în această etapă, procesul se află în faza formală de validare corporativă.

Reprezentanții investitorului român susțin că detaliile financiare ale tranzacției nu pot fi făcute publice deocamdată, acestea fiind acoperite de clauze de confidențialitate.

„Prioritar este acordul acționarilor companiilor. În acest moment, nu pot fi oferite informații suplimentare privind prețul tranzacției sau condițiile ce țin de structura capitalului social al operatorului Portului Internațional Liber Giurgiulești, aceste aspecte fiind confidențiale”, se arată în răspunsul transmis Mold-Street.

Decizia Adunării Generale a Acționarilor APM Constanța este considerată, în mare parte, o formalitate, în condițiile în care statul român, principalul acționar al companiei, a înaintat deja oferta de achiziție către Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

BERD deține controlul asupra Danube Logistics din anul 2021 și a decis să scoată la vânzare operatorul Portului Internațional Liber Giurgiulești, parte a strategiei sale de retragere treptată din proiecte mature și atragere a altor investitori strategici.

Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului din Republica Moldova a aprobat prealabil tranzacția, având în vedere că activele Portului Internațional Liber Giurgiulești sunt amplasate pe teritoriul Republicii Moldova și au o importanță strategică majoră.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a precizat pentru Mold-Street că activitatea portului se desfășoară în regim normal și că autoritățile lucrează la definitivarea unui proiect de lege care să asigure continuitatea funcționării portului privat și dezvoltarea ulterioară a infrastructurii portuare conexe.

Deblocarea tranzacției cu APM Constanța a devenit posibilă după soluționarea litigiilor în care a fost implicată compania Danube Logistics. Grupul Bemol a anunțat anterior retragerea tuturor pretențiilor legate de Portul Internațional Liber Giurgiulești, inclusiv acțiunile în instanță, cererile de despăgubire, asigurările și restricțiile aplicate.

Compania a informat oficial Guvernul Republicii Moldova că nu mai are nicio revendicare față de operatorul portului și față de proprietarul acestuia, confirmând că toate solicitările au fost soluționate pe cale amiabilă.

Autoritățile moldovene subliniază că investiția română vizează exclusiv activele companiei Danube Logistics și nu se referă la Portul de stat Giurgiulești, care funcționează separat, în aceeași zonă.

Directorul general al Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, a declarat anterior că portul de stat rămâne în proprietatea statului, a înregistrat rezultate bune în ultimii trei ani, iar autoritățile analizează posibilitățile de extindere și modernizare a acestuia. Declarațiile au fost confirmate și de vicepremierul Eugen Osmochescu.

Portul Giurgiulești este singura poartă maritimă a Republicii Moldova, care permite accesul navelor maritime prin fluviul Dunărea. Datorită poziției sale geografice, portul are un rol logistic strategic pentru comerțul național și regional, fiind un punct-cheie pentru importul și exportul de mărfuri, produse energetice și materii prime.