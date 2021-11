Update: reacția deputatului. Se plătesc polițele la liberali. DNA a descins la PNL Argeș. Președintele organizației dus la audieri

Drept la replică

Președintele PNL Argeș, deputatul Adrian Miuțescu:

„Dezmint informațiile prezentate în articolul publicat de Evenimentul Zilei (https://evz.ro/se-platesc-politele-la-liberali-dna-a-descins-la-pnl-arges-presedintele-organizatiei-dus-la-audieri.html ) potrivit cărora la sediul PNL Argeș ar fi descins procurorii Direcției Naționale Anticorupție sau că aș fi fost „luat” de procurorii anticorupție. Aceste informații sunt false! La fel de false și informațiile referitoare la așa-zisa audiere a mea de către procurorii DNA.

Singura informație reală este aceea că mi-a fost reținut telefonul mobil de către polițiști judiciari. Deși am dubii asupra legalității acțiunii, nu m-am opus pentru că nu am nimic de ascuns. Singura informație pe care am primit-o este aceea că este vorba de o cercetare in rem, fără să mi se aducă la cunoștință că am vreo calitate în această cercetare. Vă rog să publicați acest drept la replică în același regim de prezentare a informației din articolul inițial.”

Se pare că este vorba de un dosar privind angajări fictive. Pe surse s-a mai aflat că implicat alături de Miuțescu ar fi și viceprimarul din Pitești. Dus la audieri, președintelui PNL Argeș i-a fost ridicat telefonul, astfel încât nu a putut fi contactat pentru mai multe amănunte.

O parte dintre membrii argeșeni ai PNL susțin că este vorba despre o răfuială politică la vârful partidului, care se transmite, se pare și în teritoriu. Este de notorietate conflictul deschis dintre „tabăra ” Orban și „tabăra Cîțu.

Trebuie spus că Miuțescu este un susținător declarat al lui Ludovic Orban. Plecările din grupurile parlamentare ale PNL precum și vestea încropirii unui nou partid, Forța Liberală, în jurul lui Orban au agitat spiritele în rândul liberalilor, actualul lider Florin Cîțu amenințând cu excluderea „trădătorilor”.

Nu este liniște în PNL

Alegerile pentru liderii PNL din județe au fost marcate de imense scandaluri. Nici organizația de Argeș nu a făcut excepție.

Întregul proces de vot a fost marcat de un scandal imens. Candidații au fost Gelu Tofan, susținut de președintele PNL, Ludovic Orban, și de liderul din Argeș, Adrian Miuțescu, și Mihai Coteț, apropiat de premierul Florin Cîțu.

Problemele au început încă de la legitimarea membrilor filialei. La triajul celor care intrau în sala în care aveau loc alegerile a participat și Gelu Tofan. Apropiații premierului au acuzat că au fost falsificate convocatoarele, scoși de pe listă susținători ai lui Coteț și că au devenit peste noapte susținători ai candidatului apropiat de Orban.

„Dragi români, vi se pregătește o perioadă fantastică, o perioadă de şapte ani în care unii se visează faraoni şi alţii vor trebui să suporte consecinţele unei crize pe care nu în totalitate a generat-o guvernarea, dar criza politică a accelerat şi agravat condiţiile medicale şi economice. Având un plan atât de fantastic şi eu considerându-mă un om normal, consider că e mai bine să reprezint liberalismul din afara PNL şi să sper că la un moment dat partidul îşi va reveni”, a spus Antonel Tănase, din guparea Orban, un apropiat al lui Miuțescu.

Presa locala a semnalat faptul că deputatului și viceprimarului le-au fost ridicate telefoanele mobile.

Jurnalul de Argeș a consemnat acest aspect sub tilul „DNA a ridicat telefonul deputatului Miuțescu și pe cel al viceprimarului Tofan”. Mai mult înserează faptul că „În cauză s-ar fi întocmit un dosar penal privind angajări ilegale făcute cu influiență politică, liberală”.