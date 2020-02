Unchiul Alexandrei continuă lupta pe care o duce cu clanurile de interlopi din Caracal. Alexandru Cumpănașu afirmă că sunt probe solide care dovedesc legătura apropiată dintre controversatul Rădoi, cunoscut sub pseudonimul „Codiță” și avocatul Tonel Pop, cel care ar reprezenta, teoretic, interesele familiei Luizei.

Arestări spectaculoase în cazul Caracal?

„Încă o dată am avut dreptate. Interlopul Rădoi conduce rețea de trafic de minore în Caracal. Acest individ este prieten cu domnul avocat Tonel Pop și a fost intens promovat la unele TV ca „om de afaceri” deși are deja 3 condamnări și se știa trecutul lui. Și-au bătut toți joc de mine și familiile noastre.

Evenimentul Zilei descrie detaliile despre implicarea lui Rădoi în bordelul de la Caracal. Același interlop care mi-a depus mie plângere penală după alegeri(….) Veți vedea arestări mari în acest caz: avocați, Rădoi, alți interlopi. Fete din acel bordel au fost obligate să facă sex și cu politicieni…veți vedea”, a fost mesajul postat de Alexandru Cumpănașu pe pagina personală.

Evenimentul Zilei a făcut dezvăluiri despre ce au descoperit poliţiştii BCCO Piteşti şi jandarmii din Argeş, dar şi cei de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova în clubul care a produs un nou șoc legat de activitățile din Caracal.

Răspuns vag la acuzații grave

Tonel Pop a ezitat să poarte un dialog cu jurnalistul EvZ pe tema acuzațiilor lansate de Alexandru Cumpănașu și s-a rezumat să declare doar că „nu vreau să îi fac reclamă la jegos. El vrea să-și facă reclamă, asta e toată șmecheria. Nu vreau să fac reclamă la jegul ăsta”. Ulterior, a cerut răgaz câteva minute să poate să-și construiască un discurs, dar răspunsul nu a fost unul care să lămurească legătura cu controversatul Rădoi.

„Să vă zic două vorbe, să nu fie așa….Pur și simplu, nu mă cobor să îi fac reclamă la lăturile lui Cumpănașu. Se bagă și el în seamă să se promoveze. Până acum, nu l-am văzut decât o singură dată pe Rădoi, cu mulți ani înainte la o emisiune TV. Am fost invitat la o emisiune, dar nu mai știu ce făcea. Era moderat sau era invitat, nu mai știu ce făcea că sunt mulți ani de atunci. Era în platou (n.red. Rădoi, alias Codiță). Să fie vreo 5-6 ani de atunci. Nu îl mai țineam minte, tot presa l-a ținut minte. Am citit în presă, eu nu îl țineam minte. Am fost o dată sau de două ori la o emisiune, eu nu îl știam. Nu mai vorbesc, nu vreau să îi fac reclamă la jegul ăsta (n.red. Alexandru Cumpănașu)”, a fost reacția plină de greșeli gramaticale a avocatului Tonel Pop.

În momentul în care jurnalistul EvZ a cerut informații suplimentare despre legătura cu Rădoi, Tonel Pop a închis, vizibil iritat, telefonul.

