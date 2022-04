Se interzice definitiv în România! Peste 80% din populație va fi afectată. Cu ce vor fi înlocuite sobele pe lemne

Sobele pe lemne sunt la mare căutare în România, în special în zonele rurale. Cu toate că este cea mai ușoară modalitate de încălzire, ele vor dispărea din țară.

Guvernul României s-a angajajt față de Uniuniea Europeană, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) că va veni cu o nouă propunere de decarbonizare a sectorului de încălzire și răcire. Oamenii vor fi nevoiți să renunțe la sobele pe lemne până în 2023.

“Reforma va: i) clarifica cadrul de responsabilități între autoritățile centrale și locale pentru administrarea sectorului de încălzire și răcire și va extinde aplicarea Legii guvernanței corporative la operatorii de termoficare centralizată; ii) include o revizuire a legislației de asigurare a sustenabilității și trasabilității biomasei, pentru a preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și a pădurilor; iii) diversifica mixul energetic în încălzire și răcire prin renunțarea la biomasa forestieră (diversify the energy mix în heating and cooling away from forest biomass – în original, n.r.); crește rolul prosumatorilor în producția de energie regenerabilă, inclusiv prin compensare cantitativă”, prevede PNRR, potrivit Profit.ro.

Este sfârșitul sobelor pe lemne

Autoritățile au în plan ca proprietarii de apartamente și a asociațiile acestora să apeleze la sisteme de producție de energie solară sau chiar eoliană, prin stimulente financiare și prin simplificarea procedurilor de racordare.

România va avea parte de schimbări și de o nouă Strategie Forestieră Națională, care va conține „criterii de sustenabilitate pentru utilizarea energetică a biomasei forestiere”.

Un alt aspect important al componentei Energie a PNRR a rămas promisiunea României de adopta, până la jumătatea lui 2023, o lege prin care să renunțe la cărbunele din sistemul energetic național. Se cere scoaterea din funcțiune a capacității pe cărbune de 4.590 MW, din care 3.780 MW până la finalul lui 2025.

Propunerea nu va fi pe placul românilor care folosesc sobe pe lemn de ani buni și care s-au obișnuit cu această metodă de încălzire.