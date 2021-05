Dosarul în care interlopul local Tudor Cîrje este judecat pentru ucidere din culpă se află pe rolul Tribunalului Cluj. Procurorii îl acuză pe Cîrje că a comis un accident mortal de circulație, în urma căruia o tânără de 21 de ani și-a pierdut viața. Este vorba despre Gabriela Rîpan, a cărui mașina era condusă de interlopul Tudor Cîrje. Acesta a condus mașina cu viteză, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului și a provocat un grav accident de circulație.

La unul dintre termenele de judecată, unul dintre principalii martori ai dosarului a povestit cum a fost huiduit de interlopul Cîrje.

„Mă întorceam după ce am efectuat un transport și am zis către fiul meu să oprim la Piatra Craiului să mâncăm. ”Când ne-am dat jos din mașină l-am văzut pe Cîrje în fața localului, stătea cu mai mulți prieteni și fuma. Nu cred că m-am deplasat mai mult de vreo opt metri că am și auzit cum înjură și mă huiduiește. Am intrat în local și m-a întrebat băiatul meu de ce am fost huiduit și i-am explicat că băiatul care m-a huiduit e cel care a provocat accidentul de la Florești și că recent am fost audiat în dosarul său. După un timp Cîrje și prietenii săi au părăsit zona”, a declarat Ioan Cioban, în fața judecătorului, fiind citat de ziardecluj.ro.

Cioban a ajuns printre primii la locul accidentului și a filmat consecințele incidentului, la scurt timp după producerea acestuia.

Dosar care durează de câțiva ani

După ce a fost trimis în judecată, un judecător de la Judecătoria Cluj Napoca a dispus schimbarea încadrării juridice din ucidere din culpă, în infracțiunea de omor, infracțiune prevăzută cu închisoare de la 10 la 20 de ani.

Ulterior, magistratul de fond de la Tribunalul Cluj a ajuns la concluzia că încadrarea juridică de omor nu se justifică și a decis să schimbe din nou încadrarea juridică în infracțiunea de ucidere din culpă, apreciind faptul că Tudor Cîrje nu a urmărit intenția de a o ucide pe Gabriela Rîpan.

„Circularea cu o viteză de peste 150 km/h, dorinţa declarată de a testa viteza maximă a autovehiculului, cuplarea modulului SPORT, decuplarea sistemelor de protecţie ale autovehiculului, în ciuda condiţiilor meteo eminamente nefavorabile, conducerea pentru prima dată a unui autovehicul, necunoașterea capacităţilor tehnice a autovehiculului, neadaptarea la condiţiile de drum, lipsa de experienţă a șoferului au fost percepute ca elemente care pot releva existenţa nu doar a unei culpe cu prevedere și chiar a unei intenţii indirecte de a ucide”, a argumentat avocatul familiei Rîpan.