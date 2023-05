Se consolidează colaborarea dintre Ford și Tesla. Anunțul a fost făcut chiar de Elon Musk și Jim Farley

Elon Musk și Jim Farley au făcut un parteneriat care va începe la începutul anului viitor și care va oferi clienților Ford EV acces la peste 12.000 de Superchargers Tesla în SUA și Canada. Cel care a confirmat zvonul a fost apropiatul CEO-ului Tesla, Sawyer Merritt.

În 2025, Ford va oferi mașini electrice de generație următoare cu conectorul North American Charging Standard (NACS) încorporat, eliminând necesitatea unui adaptor pentru a accesa Superchargers Tesla.

„Am un respect extraordinar pentru Ford ca și companie, iar aceasta produce vehicule excelente. Este un lucru pe care suntem foarte bucuroși să îl susținem”, a declarat Musk în timpul unui livestream.

CEO-ul Ford a anunțat că următoarea generație de vehicule electrice Ford va fi fabricată cu porturi de încărcare de tip Tesla și că vor fi mai multe stații de încărcare Tesla decât CCS.

