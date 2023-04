Tesla se confruntă cu mari pierderi după reducerea prețurilor la vehicule

Din acest motiv, acțiunile Tesla au scăzut cu 2,9% înainte de comercializare, reducând ușor creșterea de 50% din acest an. Modelul Y Long Range a fost redus la 49.990 de dolari de la 52.990 de dolari, iar modelul Performance a ajuns la 53.990 de dolari de la 56.990 de dolari. Modelul 3 cu tracțiune spate de la Tesla are acum un preț sub 40.000 de dolari, ajungând de la 41.990 de dolari la 39.990 de dolari.

Stimulentul fiscal federal pentru Standard Range RWD a fost redus la 3.750 de dolari în conformitate cu noile îndrumări din partea Departamentului de Trezorerie al SUA, dar alte modele Tesla erau încă eligibile pentru creditul total de 7.500 de dolari.

Ce calcule și-a facut Tesla

Compania este de așteptat să înregistreze venituri de 23,73 de miliarde de dolari pentru primul trimestru. Acesta ar reprezenta o creștere de 26% față de aceeași perioadă din anul precedent.

Proiecția privind câștigurile pe acțiune este de 0,85 de dolari pe acțiune, comparativ cu 1,07 dolari pe acțiune cu un an mai devreme. Acțiunile din 2023 și-au revenit după declinul brusc de 65% de anul trecut, făcându-l unul dintre acțiunile cu cele mai proaste performanțe ale S&P 500 în 2022, potrivit Business Insider.