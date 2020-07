Vreți sa tratam cu seriozitate această criză sanitară? Nu există decit o variantă: amînați alegerile! Și Localele, si Parlamentarele! In Romania, in an electoral, nu se poate discuta rational pe frontul politic, guvernul, oricare ar fi el, se comportă populist si ia decizii cu ochii in sondajele de opinie, iar primarilor in funcție nu le sta mintea decit la dat cu var si clipuri de campanie, nicicum la lupta cu COVIDU”, a scris Robert Turcescu. El a mai afirmat că:

„O clasa politică responsabilă, de la Președinte in jos, ar trebui sa puna punct AZI acestui festival electoral in care ne gasim. Amînați alegerile, macar pina in primavara viitoare! E singura variantă de a trata cu seriozitate si cu celeritate aceasta criză sanitară!

Amînați alegerile! Daca nu, vom merge la urne, dar n-ar putea sa spuna nimeni la care…”