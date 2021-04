În ultima vreme a fost forfotă mare în PNL, În doar câteva luni de zile, liberalii își vor alege conducerea, iar bătălia pentru șefia partidului se dă între premierul Florin Cîțu și actualul președinte al PNL, Ludovic Orban.

„36 de organizaţii au votat în biroul județean susținerea candidaturii mele. Nu am vrut să spun, nu am forţat. E o chestiune normală, firească, să ai democraţie în interiorul partidului. În fiecare partid ar trebui şi în mod clar o să facem Congres anul acesta”, a declarat Ludovic Orban, recent, într-o conferinţă de presă. Astfel, președintele PNL are o majoritate confortabilă pentru a obține un nou mandat în fruntea partidului.

Surse politice au declarat pentru jurnaliștii de la Adevărul că demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sănătății i-a întărit poziția lui Orban, atât în interiorul PNL, cât și în coaliția de guvernare, acesta fiind văzut ca un factor de stabilitate. Amintim că după ce Voiculescu a fost demis fără drept de apel, USR solicita demisia premierului Florin Cîțu, punctând că Ludovic Orban ar fi cea mai bună alternativă pentru funcția de premier.

Ludovic Orban are deja susținerea mai multor organizații din Moldova și din Muntenia, dar și din Transilvania, cu toate că din această regiune lipsește sprijinul unor filiale precum Cluj, Timiș, Bihor.

Sursa citată mai susține că premierul Florin Cîțu poartă discuții intense cu primarul Emil Boc pentru a îl copta în echipa sa de la congres.

Pe de altă parte, filialele din Suceava, Sibiu și Giurgiu așteaptă până în ultimul moment pentru a își desemna „favoritul”.

Cu toate că Orban se bucură de un sprijin destul de mare, există mari șanse ca o parte dintre cei care au anunțat că îl susțin să își schimbe opinia, având în vedere că Florin Cîțu este cel care conduce Guvernul, iar de la Palatul Victoria ”pleacă” numirile în diverse instituții ale statului.