„In complexul studențesc din Timișoara a apărut acest graffiti pe un bloc. Imaginea Catedralei de pe care au fost rase semnele Crucii . ‘Opera de artă’ e girata de Asociația Timișoara Capitala Culturală Europeană. E a doua oară când Catedralei noastre i se fac dispărute crucile. Data trecută s-a spus ca e o eroare de IT, si astfel flyerele respective au ieșit eronat la tipar, fără cruci. O minciună, evident. Întărită si de noul episod de care vorbesc acum. In 1989 oamenii acestui oraș luptau in strada împotriva unui regim represiv, ateu si odios. In genunchi, cu fața spre superba Catedrală Mitropolitană sute de mii de oameni spuneau Tatăl Nostru. Da, Revoluția din decembrie 1989 a fost si una creștină. Iată ca la 30 de ani, o noua ‘revoluție’ începe să își facă prezența tot mai acut. Sa nu ne ascundem după cuvinte sau degete!