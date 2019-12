„Pentru că ești o închisoare de maximă securitate, probabil ai lucruri mai importante de făcut decât să te preocupi de îngrijorările noastre. Cu toate acestea, poate vrei să știi că pe unii dintre noi îi interesează ca tu să fii bine, să funcționezi corect, să acorzi deținuților drepturile pe care le merită și la care sunt îndreptățiți, dar și să-i controlezi așa cum se cuvine, pentru a nu ne tot trezi cu tot felul de pușcăriași care ajung, fie direct, prin prin intermediari, să-și transmită gândurile bolnave în spațiul public. Din luna mai a acestui an, între zidurile tale este adăpostit un mare infractor”, scrie jurnalista Carmen Dumitrescu.

Jurnalista trece în revistă proprietățile și acțiunile lui Liviu Dragnea, printre care și „gazarea de la distanță, prin telefon” a protestatarilor din Piața Victoriei pe 10 august.

„De ce mare? Păi poate ar trebui să clarificăm puțin termenii și să explicăm că acest deținut, pe numele lui Dragnea Liviu Nicolae, a avut tot ce și-a dorit, inclusiv o insulă la Dunăre. A luat, practic, o parte din trupul țării și l-a trecut pe numele Teldrum, ca să aibă și el un loc pentru distracții neortodoxe și întâlniri la ceas de seară. Apoi și-a făcut castel la Alexandria pe trei străzi, la mică distanță de secția de oncologie a spitalului județean, unde oamenii nu sunt uciși doar de boală, ci și de frig iarna sau de căldură vara. Pentru că, în timp ce la conac era normal să fie lumină electrică în permanență, deși nimeni nu mai locuia acolo, la oncologie nu erau bani de aer condiționat sau de un calorifer electric. Că așa-i în tenis!

Apoi și-a făcut vilă în Brazilia și și-a dus la plimbare acolo toți prietenii, amantele și partenerii de afaceri, protocolul fiind foarte important pentru acest mafiot de Teleorman, pe care cu greu l-a putut prinde cineva vreodată la înghesuială, pentru că, în general, a cam cumpărat și a scos la vânzare câte suflete a putut. Am putea spune că principala meserie a lui Dragnea Liviu Nicolae, deținut acum între zidurile penitenciarului, a fost aceea de comerciant… de conștiințe și vieți. Acest Dragnea Liviu Nicolae a stăpânit ani buni mai bine de jumătate din județul Teleorman, a înviat morți de dragul partidului, a construit un sistem administrativ din cretini și metrese, a gazat de la distanță, prin telefon, mii de români care încercau să spună Guvernului României în Piața Victoriei că așa nu se mai poate. Trădarea a fost principala calitate a acestui deținut.”, a mai scris jurnalista.

Jurnalista reamintește mesajul lui Liviu Dragnea din spatele gratiilor, de Ziua Națională.

„În toată viața lui n-a făcut altceva decât să cumpere oameni și să trădeze apropiați. Inclusiv fosta lui soție, pe care a luat-o drept partener de afaceri, târând-o ulterior prin procese și audieri, este o dovadă vie că deținutul Dragnea Liviu Nicolae este un infractor foarte periculos, cu un sistem moral defect, care nu înțelege nimic din pedeapsa pe care a primit-o și care trebuie ținut bine sub control.

Ieri, de Ziua Națională a României, acest deținut periculos, cu grave probleme de raportare la realitate, a transmis în spațiul public, prin intermediul unei pagini de socializare, publică și ea, un mesaj pentru România. Pentru România lui. Adică pentru oamenii aceia needucați, săraci în duh și în materie, care caută, fără să vrea, un martir pentru care să lupte. Iar deținutul Dragnea Nicolae Liviu a înțeles această nevoie și a exploatat-o, transmițând acel mesaj la care ne referim acum. Un mesaj în care Dragnea Nicolae Liviu pozează în erou-martir și influențează, în calitate de infractor dublu condamnat, conștiințe.”, a mai scris jurnalista.

Jurnalista întreabă conducerea penitenciarului Rahova cum decurge detenția lui Liviu Dragnea, dacă acesta își poate exprima „dragostea de țară” din spatele gratiilor.

„În aceste condiții, am vrea să înțelegem și noi, stimată conducere a Penitenciarului Rahova, care este diferența pe care detenția o aduce în viața lui Dragnea Nicolae Liviu, atâta vreme cât deținutul se poate exprima liber, își justifică faptele imorale și acțiunile de tip infracțional ca “dragoste de țară” și are dreptul, așa cum am observat și înainte, să iasă din penitenciar și să facă vizite acasă sau să defileze în văzul lumii pe la instanțe? Cum simte, stimată conducere a Penitenciarului Rahova, acest infractor periculos pedeapsa? Pentru că din mesajul postat pe o rețea de socializare ieri, de Ziua Națională a României, reiese că nu a învățat nimic. Că acolo el se simte ca un erou martir, care va influența conștiințe în continuare cu sistemul lui defect de valori.

Din ce ne aducem aminte, stimată conducere a Penitenciarului Rahova, Dragnea este acum după gratii pentru că a influențat, în acord cu un sistem personal de valori defect, angajarea fictivă a unor persoane. Credeți, stimată conducere a Penitenciarului Rahova, că deținutul Dragnea Nicolae Liviu și-a îndreptat sistemul de valori de când e închis? Iar în cazul în care răspunsul negativ al dumneavoastră corespunde cu evidența, ne-ați putea spune totuși de ce a avut deținutul Dragnea Nicolae Liviu acces, direct sau prin intermediari, la un mijloc informatic care i-a permis să transmită mesaje de interes public? Și, mai ales, stimată conducere a Penitenciarului de Maximă Securitate Rahova, ați putea să ne spuneți ce vină a avut România, pentru ca de ziua ei, să primească mesajul de dragoste al unui infractor care a siluit-o? Rolul penitenciarului nu e cumva acela de a ține agresorul departe de victima lui?”, a încheiat jurnalista.

Te-ar putea interesa și: