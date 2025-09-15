Scor de tenis în La Liga: Barcelona, victorie zdrobitoare cu Valencia: 6-0

FC Barcelona a învins duminică seara, acasă, formaţia Valencia, cu scorul de 6-0. Partida a contat pentru etapa a patra din La Liga. Fără Lamine Yamal, indisponibil pentru acest duel, catalanii au reuşit un joc ofensiv spectaculos, iar patru dintre goluri au venit de la jucători intraţi pe parcursul meciului.

Ferran Lopez a deschis scorul în minutul 29, stabilind avantajul minim la pauză. La reluare, Hansi Flick l-a trimis pe teren pe Raphinha, iar brazilianul a făcut 2-0 în minutul 53.

După numai trei minute, Ferran Lopez a ridicat scorul la 3-0, bifând dubla personală, pentru ca Raphinha să înscrie al patrulea gol şi al doilea al său, în minutul 66.

Intrat în minutul 68, golgeterul Robert Lewandowski a închis tabela cu două reuşite: prima în minutul 76 şi a doua în minutul 86. Astfel, FC Barcelona s-a impus categoric, cu 6-0, bifând una dintre cele mai clare victorii ale începutului de sezon. În ierarhia din La Liga, FC Barcelona are 10 puncte după patru etape şi se află pe locul doi, după Real Madrid, care are punctaj maxim. Valencia rămâne cu patru puncte şi ocupă poziţia a 15-a, în zona inferioară a clasamentului.

În Italia, AC Milan a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 1-0, de formaţia Bologna, în etapa a treia din Serie A.

Veteranul croat Luka Modric, aflat la 40 de ani în continuare la cel mai înalt nivel, a făcut diferenţa. După assistul din etapa precedentă, în victoria cu Lecce, mijlocaşul a înscris unicul gol al meciului cu Bologna, în minutul 61.

Modric a primit nota 8,4 din partea site-ului sofascore şi a fost desemnat MVP-ul partidei, pentru a doua oară consecutiv. Echipa antrenată de Massimiliano Allegri a ajuns astfel la două victorii la rând şi, cu 6 puncte, ocupă locul cinci în Serie A.