În Capitală, pentru anul școlar 2019-2020, sunt aprobate 217 unități de învățământ – grădinițe, școli primare și gimnaziale, licee și școli postliceale, după cum urmează: în Sectorul 1 – 46, Sectorul 2 – 39, Sectorul 3 – 52, Sectorul 4 – 30, Sectorul 5 – 13, Sectorul 6 – 37 . Principalul dezavantaj al învățământului privat este o taxă școlară foarte costisitoare. Înainte de a vă înscrie copilul la o școală privată, trebuie urmărit ca unitatea de învățământ să fie acreditată. De asemenea, dacă micuțul prezintă vreo dizabilitate, trebuie să vă interesați dacă poate fi înscris, căci există unele școli care nu înscriu astfel de copii.

Avantaje la „viața de privat”

Într-o clasă cu 15 elevi, profesorul se ocupă altfel de copii, comparativ cu clase de la învățământul de stat unde, cele mai multe, sunt de peste 25 de elevi, ajungând chiar și la 35. În majoritatea situațiilor, școlile private dispun de programul „after school”, iar profesorii sunt aleși să fie cât mai bine pregătiți, care se centrează pe lucrul în echipă, prin participarea fiecărui copil. Părinții nu trebuie să își facă griji pentru siguranța micuților, căci toate au un sistem de pază bine organizat.

Ce trebuie să aveți în vedere

Verificați în primul rând dacă unitatea de învățământ este acreditată

Citiți cu atenție contractul! Există școli care nu vă mai returnează taxa școlară sau vă restituie numai o cotă parte.

Există și multe opționale care nu sunt incluse în taxele școlare.

Întrebați care sunt costurile suplimentare

Școala Primară „Teddybar”

Program de la

8.15 la 13.30, cu mic dejun inclus – 1.100 lei/lună

8.15 la 14.00, cu mic dejun și prânz – 1.100 lei/lună + 20 lei/zi masa

8.15 la 18.00, cu mic dejun, prânz și gustare – 1.380 lei/lună + 20 lei/zi masa

Taxa de înscriere: 400 lei – se achită o singură data, la începutul ciclului primar pentru baza didactică

Școala Primară „Smart Kids”

Între 8.00 – 8.30 se face preluarea copiilor.

890 lei/lună – fără afterschool + 15 lei/zi masă

1.050 lei/lună cu program prelungit + afterschool – 18 lei/zi masă

Liceul Teoretic „Școala Europeană București”

Clasa pregătitoare, program 8.30 – 14.30 – 7.875 euro/an

Clasa pregătitoare, program 8:30-18:10 – 8.925 euro/an

Clasele I-XII – 8.925 euro/an

Liceu (Bacalaureat International) – anul I – II IB/DP – 12.500 euro/an

Taxa de evaluare dosar – 300 euro

Taxa de admitere și înscriere (aplicabilă elevilor noi) – 300 euro

Școala Primară „Maria International School of Bucharest”

Învățământul primar

de la 8.00 – 15.00. – 5.350 euro/an cu mic dejun + 1 gustare +1 prânz

de la 8.00 – 15.00. – 5.900 euro/an cu mic dejun + 2 gustare +1 prânz+ajutor pentru teme+activități extrașcolare

Alte costuri:

Taxa de înregistrare pentru elevii din primul an: 100 euro

Taxa de resurse educaționale (plătibil anual pentru achiziționarea de materiale și consumabile educaționale)

Mini & PreSchool – 400 € / an

Recepție – 500 € / an

Primar – 600 € / an

Pentru a vă înscrie copilul la un un club, la o activitate extra-curriculară, trebuie să plătiți suplimentar între 25-100 euro

Școala Gimnazială și Liceul „Ioanid”

Clasa Pregătitoare

Taxa Anuală – 8.500 euro/an

Taxa educațională – 6.815 euro/an

Taxa administrativă – 1.685 euro/an

Clasele I-IV

Taxa Anuală – 8.660 euro/an

Taxa educațională – 6.880 euro/an

Taxa administrativă – 1.780 euro/an

Clasele V-VIII și Liceu

Taxa Anuală – 8.770 euro/an

Taxa educațională – 6.850 euro/an

Taxa administrativă – 1.920 euro/an

Taxa administrativă este nerambursabilă

Taxa Educațională cuprinde resursele individuale utilizate pe parcursul întregului an

Taxa Administrativă cuprinde trei mese/zi, supraveghere medicală, premii și diplome, servicii de pază

