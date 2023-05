Scoalile româneşti – locurile unde copiii pot fi răniți sau chiar muri

Scoala a încetat să mai fie un loc în care elevii merg să învețe carte. Scoala a încetat să mai fie un loc unde profesorii sunt respectați. Un loc al culturii şi bunului simţ.

Din păcate, scoala a devenit, atât pentru elevi cât și pentru profesori, un loc periculos, un loc unde elevii sau profesorii pot fi răniți sau chiar pot muri.

S-a ajuns chiar ca părinții să nu-și mai pună problema ce și cât învață copilul la scoală, câte cunoștinte acumulează și cât de pregătit este să pășească în viață. Prima problemă pe care și-o pun părinții acum este ca fiul sau fiica lor să se întoarcă teafăr și în siguranță acasă de la scoală. Fară să fie lovit, rănit, fară să fie agresat psihic, înjurat și scuipat. Din ce în ce mai mulți părinți se confruntă cu o problemă extrem de gravă: refuzul copilului de a mai merge la scoală. Și asta nu pentru că nu ar vrea să învețe carte. Dimpotrivă, mulți dintre ei sunt elevi foarte buni. Ci pentru că merg la scoală ca într-o arenă de lupte, în care asupra lor se revarsă violenţele fizice și verbale ale profesorilor și colegilor.

Violenţa în școlile romanești este o realitate crudă. Realitate pe care însă toată lumea o bagă sub pres, începând cu directorul ultimei şcoli rurale și terminând cu Ministerul Învățământului.

Recenta dramă petrecuta în Serbia, când un copil de 13 ani a tras, în incinta şcolii, cu două arme de foc letale, ucigând opt elevi, o profesoară și paznicul, și rănind grav alti 15 colegi, unii aflați acum în stare critica, ne-a făcut să ne înfiorăm. Toată Europa, îndurerată și oripilată, a fost cu ochii pe Belgrad. Asemenea evenimente tragice la noi, pe bătrânul continent, sunt foarte rare. Ele se întâmpla mai frecvent în SUA. Și în ţara noastră, tragedia din Serbia a fost comentată de tot felul de specialiști, căutandu-se explicații și soluții pentru a nu se mai repeta. Am comentat și analizat în Romania, evenimentul de la Belgrad, mai mult decât am făcut-o cu evenimentele, uneori tragice, care se petrec în scoala românească. Poate drama de la Belgrad o să ne trezească, să ne așeze cu picioarele pe pământ și să scoatem gunoiul violenţei din școlile românești de sub preş, și să vedem cum îl putem curăţa.

Din fericire, deocamdată, în nicio scoală de la noi nu a intrat nimeni să ucidă cu o arma de foc. Asta nu înseamnă că nu se poate întâmpla în orice clipă. Asta nu înseamnă că în școlile românești nu există violenţă, uneori dusă la extrem.

Pe data de 5 aprilie 2023, un elev în vârstă de 16 ani, de la Colegiul “Ion Creangă” din București, a sărit în clasă cu un cuțit și și-a înjunghiat în gât profesoara de japoneză. Motivul: aceasta voia să le dea un test. Acest eveniment care se putea încheia tragic, a fost expediat de presă în câteva relatări și s-a stins când elevul a fost arestat pentru 30 de zile.

Să luăm aminte, totuşi, că atacul de la liceul “Ion Creangă” din București are foarte multe puncte comune cu atacul de la scoala din Belgrad. În primul rand, premeditarea. La București, elevul nu numai că a luat la el, în clasă, o armă albă letală, dar și-a şi plănuit acțiunea cu o lună de zile înainte. S-a interest inclusiv ce pedeapsă poate primi dacă ar ucide-o pe perofesoară. Elevul de la Belgrad a premeditat și el fapta. A mers cu două arme de foc şi mai multe încărcătoare la scoală, a acţionat după un plan pus la punt dinainte, eliminând mai întăi paznicul, apoi profesoara. Din fericire, deosebirea este că la București, atacul cuțitarului s-a oprit la profesoară, iar colegii au fost doar amenințați cu arma alba, în timp ce la Belgrad, în afara de profesoară, opt copii au fost uciși.

Un alt caz, cel puțin la fel de grav: pe data de 20 februarie 2023, zeci de părinți din Târgoviște, ai căror copii învață la Şcoala “Coresi”, una dintre cele mai bune din municipiu, au protestat în stradă. Copiii lor nu mai vor să meargă la cursuri pentru că sunt terorizați de un elev-problemă. Fetițe maltratate, copii cu parul smuls din cap și bătuți până la sânge de către acest elev pe care nimeni nu-l poate stăpâni. Conducerea scolii este neputincioasă pentru că măsurile pe care le poate lua sunt absolut ineficiente. Mai mult, elevul-problemă a aruncat cu câteva ghivece de flori, inclusiv în directoarea scolii. Protestele de stradă ale părinților, care au durat câteva zile, blocând străzi din Târgoviște, nu s-au încheiat cu nicio măsură concretă.

Doar câteva discuții sterile la Inspectoratul Şcolar Județean și o promisiune vagă a unui obscur secretar de stat de la Ministerul Învățământului. În continuare elevul-problema terorizează scoala, colegii se întorc acasă bătuți și chiar răniți sau mutilaţi, iar părinții, în fata nepăsării autorităţior, se văd nevoiți să nu-și mai trimiță copiii la scoală pentru că nu sunt siguri că aceștia se mai întorc acasă teferi.

În scoala românească sunt elevi care și mor. Mor cu zile pentru că nimeni nu este în stare să le acorde primul ajutor. Pe data de 3 mai 2023, după o săptămână de comă profundă, o adolescentă de 14 ani, din Cluj-Napoca, a murit. Se înecase cu un jeleu, la scoală. Nimeni dintre cei aflați în jurul e nu a fost capabil să-i facă manevra “Heimlich”, o procedură simplă, care i-ar fi salvat viața. Să mai adaugăm la aceste exemple, postările aprope zilnice pe rețelele de socializare ale unor bătăi crunte între elevi, să mai adăugăm faptul că un profesor din Iași s-a dus peste un copil, în acasă, și l-a bătut cu cureaua, pentru că nu i-a convenit caricatura pe care i-o desenase acesta, sau că o profesoară din Pitești, care ar fi trebuit de mult să iasă la pensie, terorizează cu injurii și jigniri generații de elevi, și începem să avem o imagine cât de cât clară a violenţelor care se petrec în şcola românească.

Un alt subiect, greu și extrem de sensibil, este legat de consumul de droguri în școlile românești. Un fenomen complet scapăt de sub control. Există licee, unele foarte bine cotate, unde seringile pentru injectat droguri de mare risc zac pe jos, prin curte sau la toaletă.

De ce trebuie să avem în vedere ambele nenorociri care se petrec în școlile romanești, violenta dusă la extrem și consumul de droguri?

. În școlile romanești, violenţă și droguri este un cocktail extrem de periculos, care oricând poate exploda într-o tragedie asemănătoare celei de la Belgrad, dacă nu se iau masuri urgente.

