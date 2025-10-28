Schrack Technik investește în viitorul electric al României: mai multe locuri de muncă, prețuri mai accesibile și tehnologie pentru toți

Într-o perioadă în care economia României are nevoie de investiții solide și de companii care aleg să rămână aproape de oameni, Schrack Technik anunță o creștere cu 17% a cifrei de afaceri în primele nouă luni ale anului și o nouă etapă de dezvoltare. Cu prețuri mai accesibile, o ofertă extinsă de produse electrice moderne, accesibile pentru clienți din toată țara, și proiecte dedicate tinerilor ingineri, compania își propune să susțină tranziția către o Românie mai conectată tehnologic.

Schrack Technik este unul din liderii pieței de materiale și echipamente electrice din România: deține cel mai mare stoc de materiale electrice din România, o platformă online performantă – www.schrack.ro și cel mai mare centru logistic de materiale electrice din România, în Domnești (lângă București), inaugurat în vara acestui an, în urma unei investiții de 15 milioane de euro.

După investiția majoră din vară, Schrack Technik și-a consolidat prezența regională și a adus cele mai noi soluții tehnice direct în sucursalele din țară. Sub umbrela Zilelor Info Schrack 2025, în jur de 3000 de participanți - studenți, profesioniști în domeniul instalațiilor electrice, clienți și parteneri – au luat parte la un turneu de forță tehnologică, desfășurat la Bacău, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Timișoara și Craiova, pe toată durata lunii octombrie.

c)razvanfotograv

De la sisteme fotovoltaice „All-in-One” la soluții de iluminat, conectivitate IT și siguranță industrială - compania își propune să faciliteze accesul la noile tehnologii și să facă viața oamenilor mai ușoară, adresându-se clienților din toată țara printr-o politică atractivă de prețuri și prin parteneriate durabile la nivel local.

„Orașele în care am ajuns ne-au primit cu energie bună și cu un interes real pentru tehnologie. Misiunea noastră este să aducem excelența tehnică mai aproape de toți cei implicați în domeniu, așa că a fost o bucurie să interacționăm atât cu profesioniștii din industrie, cât și cu tinerii care se pregătesc să devină ingineri.

Într-o țară în care mulți tineri aleg să plece, Schrack Technik rămâne și construiește. Aducem nu doar echipamente și soluții de top, ci și încredere. Ne adaptăm prețurile, susținem tranziția către soluții electrice mai inteligente, mai sigure și mai sustenabile, sprijinim studenții, creăm locuri de muncă și formăm profesioniști aici, în orașele în care activăm. Pentru noi, nu e vorba doar despre curent electric, ci despre energie umană, despre viziune și despre dezvoltare locală reală.

2025 este un moment de referință pentru Schrack Technik România. În vara acestui an, am inaugurat Centrul Logistic din Domnești, cel mai mare din țară, simbolul unei etape noi de dezvoltare, cu o capacitate extinsă de stocare, procese moderne și o echipă pregătită să livreze excelență. Acum, ne-am dorit ca aceste realizări să ajungă cât mai aproape de partenerii din țară și de mediul academic tehnic local”, a declarat Iulian Smarandache, Director General Schrack Technik România.

(c)razvanfotograv

Evenimentele au oferit și un prilej de conectare între mediul de afaceri și cel universitar. Într-un context economic și tehnologic în care automatizarea și digitalizarea redefinesc toate industriile, inginerii și electricienii devin tot mai căutați, fiind fundamentali pentru infrastructura energetică a viitorului. Mai mult, ingineria electrică a fost și rămâne una dintre cele mai bine plătite și stabile profesii.

Schrack Technik susține mediul academic prin colaborări cu universitățile tehnice și programe de recrutare dedicate tinerilor absolvenți și specialiștilor din toate regiunile în care activează.

De altfel, unul din diferențiatorii companiei este zona de consultanță tehnică pentru proiecte cu diverse grade de complexitate (atât la achiziția de echipamente și soluții, cât și la punerea în funcțiune), foarte bine acoperită prin ingineri.

(c)razvanfotograv

Printre invitații speciali ai Zilelor Info Schrack 2025 s-au numărat și Cristina Joia, unul dintre cei mai cunoscuți designeri de interior din România, arhitecta Andra Marinescu, dar și jurnalistul și antreprenorul media Lucian Mîndruță. Aceștia au evidențiat pe de o parte importanța soluțiilor electrice sigure și inovatoare în proiectele moderne de design și arhitectură, precum și rolul companiilor ca Schrack Technik în dezvoltarea regională.

„Pe lângă partea tehnică și rigorile ingineriei, trebuie să privim cu viziune spre partea estetică. Orașele viitorului trebuie să fie ca un metabolism, ca un organism viu care crește odată cu nevoile și funcționalitățile oamenilor. De exemplu, unul din stilurile în design ale anului 2026 este faptul că toată partea de iluminare trebuie să fie ascunsă. Trebuie să beneficiem de tehnologie, dar pentru că trăim vieți din ce în ce mai stresante, aceste lucruri nu trebuie să fie vizibile. Cum? Prin iluminat inteligent, prin case inteligente și aici intervine Schrack Technik, care aduce excelența în România”, a declarat Cristina Joia.

Și cunoscuta arhitectă Andra Marinescu a vorbit despre colaborarea cu Schrack Technik evidențiind predictibilitatea livrărilor, calitatea materialelor și politica atractivă de prețuri drept avantaje-cheie care contribuie la derularea eficientă a proiectelor. Totodată, Andra Marinescu a salutat dezvoltarea regională a companiei și parteneriatele dezvoltate cu mediul academic tehnic local, subliniind rolul esențial al acestora în formarea viitorilor specialiști din domeniul ingineriei și construcțiilor.

„Trăim într-o lume care se schimbă rapid. Totul devine inteligent – de la locuințe, la spații publice, la birouri. Și asta nu e doar o modă. Este o nouă formă de responsabilitate. Un spațiu bine gândit trebuie să consume mai puțin, să lumineze eficient, să ofere siguranță și confort. Aici intervine inginerul modern, care nu mai este doar un executant. Este un partener de creație. El trebuie să gândească tehnic, dar și creativ. De aceea îmi place ce face Schrack Technik.

Ei nu livrează doar echipamente electrice, ci oferă un context complet: soluții care susțin designul sustenabil și arhitectura inteligentă. Fie că vorbim despre iluminat smart, despre conectivitate IT sau despre sisteme fotovoltaice, fiecare detaliu are o logică simplă: eficiență, siguranță, viitor. Ca arhitect, am învățat să apreciez aceste detalii. Pentru mine, frumosul nu există fără o infrastructură invizibilă, dar impecabilă. Și când colaborezi cu oameni care înțeleg asta cum sunt cei de la Schrack – totul devine mult mai ușor.

În ultimii ani, am văzut o transformare clară: Schrack nu mai este doar un furnizor, ci un partener de încredere pentru arhitecți, ingineri, constructori și designeri. Când lucrezi cu un partener care înțelege dinamica proiectului tău, ai un avantaj real. Știi că nu trebuie să verifici de zece ori, că nu trebuie să te îngrijorezi pentru fiecare livrare. Știi că există o echipă care te susține”, a declarat Andra Marinescu.

(c)razvanfotograv

Lucian Mîndruță a adus în discuție transformările din lumea afacerilor tehnice și nevoia unei gândiri integrate în businessul modern – unde tehnologia, educația și angajamentul față de comunitate nu mai pot fi separate.

„Într-o țară în care tinerii pleacă, Schrack rămâne și construiește. Aduce echipamente și soluții de top, dar mai important – aduce încredere. Își adaptează prețurile, crește studenți, creează locuri de muncă și formează profesioniști aici, în orașele voastre. Nu e vorba doar de curent electric, e vorba de energie umană și viziune. Asta înseamnă dezvoltare locală pe bune”, a declarat Lucian Mîndruță.

Schrack Technik România este filiala grupului austriac Schrack Technik GMBH cu o experiență de peste 100 de ani în lume. În Romania, Schrack Technik este prezentă încă din 1998 și are sucursale în: București (sediul social), Oradea, Cluj-Napoca, Bacău, Sibiu, Timișoara și Craiova.

Compania deține la ora actuală cel mai mare stoc de materiale electrice din România și o platformă online performantă – www.schrack.ro, unde sunt comercializate peste 35.000 de produse.

În prezent, în Schrack Technik România lucrează 140 angajați, iar strategia este ca în următorii 5 ani numărul acestora să se dubleze.

Printr-o combinație între disponibilitate logistică, competență tehnică și inovație digitală, Schrack Technik continuă să își consolideze poziția în ingineria electrică din România. Compania este astăzi al doilea jucător din piața de materiale și echipamente electrice din țară, țintind prima poziție în ingineria electrică.

(c)razvanfotograv