Schimbări majore la nivelul ANPC. Vor fi desființate sute de posturi

Proiectul de reorganizare a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) prevede reducerea cu 34% a celor 1370 de posturi existente. Printre măsurile luate în calcul se numără desființarea unui post de vicepreședinte, comasarea sau transformarea unor direcții în servicii și înlocuirea celor 41 de comisariate județene și a celor 6 sectoriale cu 22 de comisariate teritoriale, conform unei variante de lucru consultate de surse apropiate discuțiilor.

Potrivit sursei, restructurarea va implica desființarea unui post de vicepreședinte, eliminarea a 29 de posturi de conducere dintr-un total de 76 și desființarea a 438 posturi de execuție din 1293. În total, aproximativ 34% din posturi vor fi reduse.

Cea mai importantă modificare vizează comisariatele teritoriale. Cele 41 comisariate județene și 6 sectoriale vor fi înlocuite de 22 de comisariate teritoriale pentru protecția consumatorilor. Aceasta implică desființarea a 47 de funcții de conducere de comisar șef adjunct și înființarea a 22 de funcții de conducere de comisar șef.

Mai multe direcții vor fi fie desființate, fie își vor schimba titulatura și atribuțiile, sau vor fi transformate în servicii. Compartimentul audit public intern urmează să fie desființat.

Direcția produse și servicii financiare, bancare va fi desființată, iar Serviciul produse și servicii financiare își va schimba titulatura în Serviciul produse și servicii financiare bancare și nebancare.

Compartimentul cooperare și efectuarea schimbului de informații cu statele membre se va desființa, fiind înlocuit de Serviciul OCDE și cooperare, cu 8 posturi, subordonat președintelui ANPC. Direcția Generală Control și Supraveghere Piață devine Direcția Control și Supraveghere Piață, condusă de un director, funcția de comisar șef fiind desființată și înlocuită cu cea de director adjunct.

Alte departamente care vor fi reorganizate includ controlul produselor și serviciilor metale și pietre prețioase, iar Direcția management reclamații online și Direcția de soluționare alternativă a litigiilor vor deveni servicii, la fel ca și Centrul European al Consumatorilor.

Proiectul de restructurare a ANPC urmează să fie pus în transparență în perioada următoare, pentru consultarea publică și opiniile specialiștilor din domeniu.