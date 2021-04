Mihai Neșu a pierdut totul parcă într-o clipă! Bărbatul s-a accidentat violent în Olanda, a rămas paralizat pe viață din cauza impactului, ulterior soția l-a părăsit la scurt timp de la tragicul eveniment.

Fostul fotbalist a avut parte de șocul vieții sale, iar cea care i-a fost soție preț de șapte ani a ales să-l părăsească în cele mai crunte momente. De asemenea, femeia și-a motivat într-un mod teribil decizia: „Nu pot să sta cu un bărbat paralizat”, a fost explicaţia ei.

Ce face fosta parteneră a lui Mihai Neșu

Fosta soție a fostului stelist s-a mutat recent în Statele Unite ale Americii, arată ziareonline.ro. Amintim că foștii soți s-au cunoscut în anii 2000, iar șase ani mai târziu s-au căsătorit. După alți șase, aceștia și-au început viețile separat. Maria a plecat departe de meleagurile noastre, iar Neșu se ocupă de fundația sa de ajutorare a copiilor.

Vestea bună oferită de Mihai Neșu este că acum a început să-și miște ambele mâini, dar nu la capacitatea normală. Fostul fundaș face fizioterapie zilnic, în ciuda faptului că medicii nu credeau în șansele sale de recuperare.

„Sunt bine, nu pot să mă plâng de nimic. Am un program zilnic de vreo patru ani care este foarte puțin modificabil. Mișc ambele mâini, dar nu mă pot ajuta de ele 100%”, fost veștile bune pe care le-a oferit Mihai Neșu.

„Mâna dreaptă este mai puternică și cu ea pot să beau apă cu o cană adaptată, dar nu mai mult de 100 grame. Mâna stângă e mai bine ca înainte, dar încă mai lucrăm. Nu am de ce să nu fiu mulțumit de starea mea de sănătate”, a spus el într-un interviu la Magic FM.

Nu este supărat pe Alje Schut, fotbalistul care l-a accidentat

„Nu mi-ar face mie bine să port pică, nu i-ar ajuta cu ceva nici pe ceilalţi. Nu întotdeauna am gândit aşa profund, dar acum simt dragostea lui Dumnezeu, sunt foarte liniştit. Lucrurile sunt simple în viaţă, mie mi-a luat 35 de ani să înţeleg. Mult timp am trăit ca batista prin aer. Dacă urmezi vorbele lui Dumnezeu, ajungi unde trebuie, dacă nu, rişti să te rătăceşti şi să gândeşti lucruri aberante. Mi se mai spune că Alje Schut a fost în vacanţă, oamenii mă compătimesc şi-mi spun: „Cum e posibil să ducă o viaţă normală mai departe?”. „Foarte bine, bravo, şi eu am fost în vacanţă, eu trăiesc normal viaţa mea”, le răspund” a afirmat Mihai Neșu, informează pleytech.ro.