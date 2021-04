Medicul a fost și fotomodel pe vremea studenției.

Jurnalista Izabela Panescu a publicat pe blogul său o poză cu Andrei Baciu, tânărul propus ieri de Cioloş pentru funcţia de ministru al Sănătăţii, şi soţia sa. Fotografia este chiar de la nunta jurnalistei, iar medicul Andrei Baciu este un prieten de familie.

Doamna Baciu este tânara brunetă îmbrăcata într-o rochie neagră, acoperită de un şal roşu (foto).

Cum este descris Andrei Baciu

„Pe Andrei l-am cunoscut la inceputul anului, cand a venit in vizita la noi. A fost coleg de liceu cu sotul meu si nu se mai vazusera de mult timp. Eu am stat deoparte, i-am lasat sa depene amintiri, dar atat cat am interactionat am simtit ca este un medic pasionat de ceea ce face.

A doua oara ne-am vazut la nunta noastra. Desi fusese la un congres la Bruxelles si apoi direct la Alba Iulia, la intalnirea de 10 ani de la terminarea liceului, a venit si la nunta. Este tanarul de langa mine, iar in stanga este sotia lui, Ioana. Amandoi au o alimentatie sanatoasa, iar asta ma bucura mult! In plus, stiu de la sotul meu ca era cel mai bun la volei in Liceul Militar din Alba Iulia 🙂 Dupa liceu nu a ales Academia Militara, cum au facut multi dintre colegii lui, ci a mers la Universitatea de Medicina din Bucuresti.

S-a specializat in chirurgie cardiovasculara in Franta, dar s-a intors in Romania, desi sunt sigura ca ar fi putut ramane acolo. Inca o bila alba din partea mea 🙂 Sa mai spun si ca lupta pentru drepturile pacientilor? Este presedintele Asociatiei SOS Drepturile Pacientilor

„tiu, are 29 de ani, multi o sa spuna ca e prea tanar pentru o astfel de functie, recunosc ca si mie mi-a trecut acest gand prin minte, dar mi-am dat seama repede ca astea sunt doar niste conceptii si ca varsta poate fi chiar un atu! Avem nevoie de o minte fresh, de un ministru cu alta mentalitate. Sigur, nu este de ajuns, mai ales ca in sistemul nostru de sanatate sunt multe lipsuri si probleme, dar daca va fi ministrul Sanatatii ar ajuta ca noi sa ii transmitem ganduri bune si de sustinere. Andrei, eu iti doresc mult, mult succes!”, a scris Izabela Panescu, pe blog său, alături de o fotografie, scrie dcnews.ro.