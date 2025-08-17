International

Schimb de focuri într-un club din SUA. Trei persoane au murit și alte nouă au fost rănite

Banda politie / sursa foto: dreamstime.com
Incident grav în SUA. Trei persoane au murit și alte nouă au fost rănite duminică dimineață, după un schimb de focuri într-un club din Brooklyn, New York, potrivit AP.

Atacul ar avea legătură cu rivalităţile dintre bande

În jurul orei 3.30, patru bărbați au tras focuri de armă după o altercație la Taste of the City Lounge, un local aflat în cartierul Crown Heights din centrul Brooklynului, New York. Comisarul de poliție Jessica Tisch a precizat că atacul ar avea legătură cu rivalitățile dintre bande.

Răniții, cu vârste între 19 și 61 de ani, au fost transportați la spital, iar starea lor este stabilă. Un tânăr de 19 ani a murit la fața locului, iar alți doi bărbați, de 27 și 35 de ani, au murit la spital.

Anchetatorii au descoperit peste 40 de cartușe de calibru 9 mm și 45, precum și o armă abandonată pe o stradă din apropiere.

Comisarul Tisch: „Un act de violență tragic și fără sens”

Primarul Eric Adams a anunțat mobilizarea unor echipe specializate în gestionarea crizelor, care vor sprijini familiile victimelor și vor încerca să prevină posibile represalii.

El a îndemnat, de asemenea, pe oricine care are informații să contacteze linia de urgență a NYPD. Comisarul Jessica Tisch a descris incidentul ca fiind „un act de violență tragic și fără sens”, într-o conferință de presă.

Al doilea atac armat din ultimele săptămâni

Acesta este al doilea atac armat produs la New York în ultimele săptămâni, într-un an marcat de o scădere a violenţei armate. Pe 29 iulie, un bărbat a intrat într-un turn de birouri din Manhattan cu o armă de foc, omorând patru persoane și rănind una. Printre victime s-a aflat și un ofițer al poliției din New York.

Primarul Eric Adams a afirmat că cele două incidente recente subliniază importanța eforturilor de a ține armele departe de străzi. El a afirmat că acesta este al doilea incident în câteva săptămâni și a subliniat că nu vrea ca astfel de acte de violență să devină normale în New York.

