International Atac armat lângă o moschee din Suedia. O persoană a fost ucisă







O persoană a murit și alta a fost rănită, vineri, în urma unui atac care a avut loc lângă o moschee din Orebro, Suedia. Poliția din această țară a anunțat că incidentul ar putea avea legătură cu violențele dintre grupări criminale.

Atacul a avut loc în parcarea lăcașului de cult, imediat după rugăciunea de vineri. Victima, un tânăr de 25 de ani, a fost împușcat la ieșirea din moschee, în timp ce un alt bărbat, de aproximativ 20 de ani, a fost rănit.

Serviciile de urgență au intervenit rapid, iar zona a fost izolată. Poliția a cerut populației să evite apropierea de locul atacului. Potrivit declarațiilor șefului poliției din Örebro, Roberto Eid Forest, cel puțin un atacator a fost văzut părăsind zona imediat după incident.

Autoritățile investighează faptele sub acuzațiile de crimă, tentativă de crimă și infracțiuni grave privind regimul armelor. Suspiciunile anchetatorilor indică o posibilă legătură cu conflictele dintre bandele rivale.

Suedia se confruntă de ani de zile cu fenomenul violenței între bande, multe dintre ele recrutând adolescenți din cartiere defavorizate, proveniți din familii de imigranți, pe care îi folosesc pentru a comite atacuri armate. Conform presei locale, în ultimele luni au izbucnit tensiuni puternice între două grupări rivale din Örebro.

Orașul a mai fost zguduit și în februarie de un atac sângeros, când un fost elev a deschis focul într-o școală. În urma acestuia, zece persoane au murit. În acel caz, autorul, care nu avea legături cu vreo grupare criminală, s-a sinucis după comiterea masacrului, iar anchetatorii nu au reușit să stabilească motivul pentru care a recurs la gestul extrem, potrivit Euronews.

Recent, un alt atac armat a avut loc într-o cafenea din cartierul Kolonos, Atena. Conform autorităților din Grecia, două persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri. Printre victime se numără un cetățean turc și un ofițer de poliție.