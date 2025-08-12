International Masacru în fața unui magazin din Texas. Printre victime se numără și un copil







Trei persoane, printre care și un copil, au fost ucise luni după-amiază în urma unui atac armat petrecut în fața unui hipermarket din Austin, Texas. Potrivit poliției, suspectul a furat o mașină și a încercat să fugă, însă a fost capturat la scurt timp.

Apelul la 911 a fost înregistrat la ora locală 14:15, semnalând focuri de armă în parcarea magazinului. Echipajele ajunse la fața locului au găsit trei persoane împușcate mortal, a declarat șefa poliției din Austin, Lisa Davis.

Atacul armat a avut loc chiar în fața hipermarketului Target din Austin. Suspectul, un bărbat de 32 de ani, a furat o mașină de la locul faptei și a încercat să fugă, provocând un accident rutier.

Ulterior, a sustras un alt vehicul, însă a fost capturat în sudul orașului de polițiști, care au folosit un pistol cu electroșocuri pentru a-l imobiliza. Potrivit autorităților, acesta are un istoric de probleme de sănătate mintală.

Conform serviciului de urgență din comitatul Austin-Travis, victimele sunt un copil și un adult, declarați morți la fața locului, precum și un alt adult, care a murit la spital. Una dintre victime ar fi șoferul mașinii furate din parcarea magazinului. Motivul atacului nu este cunoscut în prezent, ancheta fiind în curs de desfășurare, arată NBC News.

Atacul din Texas nu este singurul petrecut în ultimele zile. Pe 10 august, un bărbat din Georgia a deschis focul în sediul central al Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC). În urma acestuia, un ofițer de poliție a murit. Conform polițiștilor, atacatorul a susținut că vaccinul anti-COVID i-a provocat depresie și gânduri suicidare.

Suspectul avea asupra sa cinci arme. Autoritățile din Georgia au identificat atacatorul ca fiind Patrick Joseph White, fără să precizeze dacă acesta a fost ucis de poliție sau s-a sinucis.

Ulterior, tatăl bărbatului a contactat poliția și a declarat că fiul său este principalul suspect al atacului. El a spus că fiul său era marcat de moartea câinelui și avea o obsesie legată de vaccinul anti-COVID.