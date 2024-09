Justitie Schema prin care sora lui Carmen Dan ar fi înșelat mai multe persoane. Cine i-a căzut în plasă







Într-un caz de înşelăciune de amploare, Simona Cristina Stan, sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, este investigată pentru implicarea sa într-o schemă ingenioasă de fraudă. Se pare că aceasta ar fi reuşit să convingă medici şi oameni de afaceri să investească sume considerabile în proprietăţi şi vehicule fictive.

Metoda inventivă de înșelăciune. Sora lui Carmen Dan ar putea ajunge în închisoare

Anchetatorii estimează că prejudiciul creat de Simona Cristina Stan în cadrul unei scheme de înşelăciune colectivă se ridică la aproximativ 1,5 milioane de euro. Victimele, compuse din medici și oameni de afaceri, au fost convinse să aloce sume variate, de la câteva mii până la sute de mii de euro, în achiziționarea de proprietăți și automobile de lux care, conform afirmațiilor acesteia, ar fi trebuit să genereze profituri semnificative, potrivit Gândul.

Această investigație nu este primul incident în care Simona Cristina Stan este implicată. În ianuarie 2017, în perioada în care sora sa, Carmen Dan, devenea ministru al Administrației și Internelor, Stan era deja cunoscută de autorități, fiind subiectul unor plângeri depuse la poliție. Unele dintre aceste reclamații au fost transferate ulterior către instanțele din Alexandria, evidențiind un istoric de probleme legale.

Celebra Anastasia Soare, victima surorii lui Carmen Dan

Situația a evoluat considerabil de la prima sesizare din 25 aprilie 2024, când Anastasia Soare, o antreprenoare bucureșteană, a reclamat că a fost păcălită de Simona Cristina Stan și Irina Teodorescu. Conform plângerii, femeia a plătit un avans de 8.000 de euro pentru un apartament inexistent, sumă pe care a considerat-o pierdută din cauza escrocheriei.

În urma investigațiilor, poliția a reținut cele două suspecte în Brașov, aplicându-le mandate de aducere. Irina Teodorescu a fost eliberată sub control judiciar după audieri, dar pentru Simona Cristina Stan nu au fost luate măsuri imediate, ceea ce a stârnit îngrijorare în rândul autorităților și victimelor.

După ce cazul a devenit public, Secția 16 Poliție din București a început să primească și alte plângeri similare. Aceste noi sesizări au venit de la medici și oameni de afaceri care au fost, de asemenea, victime ale schemei de înșelăciune orchestrată de Stan. Prejudiciul total estimat în acest caz se ridică la 1,5 milioane de euro, semnificativ mai mare decât suma inițială implicată.

Victimele s-au convins una pe alta să „investească”

Una dintre victimele înșelătoriei, un medic stomatolog, a relatat cum Simona Cristina Stan i-a prezentat o ofertă irezistibilă, pretinzând că lucrează pentru o companie de prestigiu din România care urma să vândă „tichete” pentru case și mașini de lux la prețuri foarte mici. Încurajată de promisiunea unui preț deosebit de avantajos, femeia a fost convinsă că trebuie să acționeze rapid pentru a beneficia de ofertă.

Ulterior, Simona Cristina Stan a asigurat-o că poate obține un tichet care include două proprietăți imobiliare și un autovehicul de lux, toate la un preț mult sub valoarea reală. Ea a insistat că tranzacția trebuie finalizată într-un interval scurt, de maximum trei zile, pentru a nu pierde ocazia, aducând astfel un sentiment de urgență care a contribuit la presiunea asupra victimei.

Cum proceda cu victimele

În ziua în care trebuia să fie semnate documentele, Simona Cristina Stan a informat-o pe medic că societatea pe care o reprezenta „a terminat inventarul” și nu mai vinde tichete individuale, ci doar un pachet complet, ceea ce a făcut oferta aparentă și mai atractivă. Aceasta schimbare neașteptată a fost utilizată pentru a împinge victima să se grăbească și să atragă și alți „investitori” pentru a cumpăra toate tichetele disponibile.

În urma acestei presiuni, medicul stomatolog a reușit să convingă mai mulți colegi și parteneri de afaceri să contribuie financiar pentru a achiziționa toate tichetele disponibile. Fiecare dintre aceștia a investit sume semnificative, cumulând în total aproximativ 1,5 milioane de euro, sumă pe care Simona Cristina Stan a reușit să o adune într-un timp foarte scurt.

După ce acuzațiile împotriva sa au fost aduse la cunoștința publicului și a victimelor, Simona Cristina Stan a încercat să ofere o parte din bani înapoi, dar niciunul dintre reclamanți nu a fost dispus să renunțe la plângere. Toți se declară hotărâți să obțină dreptate în instanță și să o vadă pe Stan în spatele gratiilor, nefiind dispuși să accepte o soluție de compromis.

Ce spune Carmen Dan despre dosarul surorii sale

Vineri, Carmen Dan, fostul ministru de Interne, a lansat acuzații grave la adresa „statului subteran”, susținând că acesta a orchestrat ancheta penală împotriva surorii sale vitregă cu scopul de a-i bloca eventualele ambiții politice, inclusiv posibilitatea de a candida pentru funcția de președinte. Dan a sugerat că dosarul a fost manipulat pentru a împiedica orice oportunitate politică pe care sora ei ar fi putut-o explora.

„Văd și aud în media, inclusiv la TV, că acest dosar este instrumentat de mai mult timp «fără să i se dea niciun fel de importanță» și că este promovat în mod din ce în ce mai agresiv de niște organe, reactualizat, reîncălzit, exact acum în perioada de depunere a candidaturilor la Președinție. (...) În concluzie, pentru cei avizați și pentru reprezentanții statului subteran, am următorul mesaj: deși nu am avut și nu am o relație specială cu sora mea vitregă, (fapt pe care sunt sigură că îl cunoașteți de altfel), din acest moment, eu, oamenii mei, avocații mei, o vom susține în procedurile legale", a scris Carmen Dan pe Facebook.