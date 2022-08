Cine ar putea fi candidatul AUR la alegerile prezidențiale din 2024. Lista a crescut: sunt șase nume

Eugen Teodorovici și Cristian Terheș ar putea intra în cursa prezidențială din 2024, după ce liderul AUR, George Simion, a prezentat o listă cu potențialii candidați AUR pentru alegerile din 2024.

Eugen Teodorovici a reacționat, după ce George Simion a anunțat draftul AUR de propuneri pentru alegerile prezidențiale din 2024.

„Mă onorează să figurez pe o astfel de listă. Eu am declarat de mult timp, de câțiva ani de zile, un astfel de pas, normal pentru un om politic care vrea să fie cât mai sus, ca să facă bine, cât mai mult.

E un lucru bun că domnul Simion a provocat celelalte partide, de a deschide o astfel de competiție, fără să fie într-un for de decizie din partid, un CEX. Cel care va candida va trebui să aibă câteva criterii pe care va trebui să le bifeze, pentru a fi un președinte pentru români. Candidatul va face campanie un an de zile.

Eu am fost și-n comunitățile rurale, în atâtea campanii, empatizez cu oamenii, n-am niciun fel de problemă să mă întâlnesc cu ei”, a declarat Eugen Teodorovici.

„Lumea trebuie să păstreze valorile pe care le are, tradițiile, dar nu trebuie nici să se rupă nici de lumea modernă care este în jurul nostru. Vrem, nu vrem, lumea se schimbă. Un liant dintre cele două zone trebuie să existe. E foarte important!”, a declarat Eugen Teodorovic.

Cristian Terheș îşi mai dorește un mandat de europarlamentar

Cristian Terheș, europarlamentarul care a demascat abuzurile și contractele dubioase încheiate de Ursula von der Leyen în numele României, pentru achiziția de seruri COVID, a lăsat de înțeles că mai vrea un mandat la Bruxelles.

„Eu fac ceea ce am promis din prima zi când am început campania pentru europarlamentare, că voi apăra interesele României și mă voi lupta pentru drepturile tuturor românilor și cred că am demonstrat asta. Nu am discutat cu George Simion despre o eventuală candidatură la prezidențiale, nici nu știu dacă celelalte persoane au discutat cu el.

Trebuie să se discute public despre ce fel de președinte are nevoie România în momentul de față, pentru că avem exemplu de 10 ani de Băsescu, care a subjugat instituțiile statului și le-a direcționat împotriva românilor și în curând 10 ani cu Iohannis, în care tot ceea ce înseamnă suveranitatea României o vedem știrbită”, a declarat Cristian Terheș.

Lista prezidențiabililor propuși de AUR

1.Mircea Diaconu – actor, fost senator, fost europarlamentar, fost ministru al Culturii și fost candidat la prezidenațiale

2.Cristian Diaconescu – avocat, diplomat, fost ministru al Justiției, fost ministru de Externe, fost șef al Cancelariei Prezidențiale – Traian Băsescu, fost candidat la prezidențiale

3.Cristian Terheș – preot, europarlamentar

4. Eugen Teodorovici – economist, fost ministru de Finanțe, fost ministru al Fondurilor Europene, fost senator

5.Gheorghe Piperea – avocat, fost judecător, activist civic

6.Ioan Aurel Pop – istoric, profesor universitar, președinte al Academiei Române

George Simion, liderul AUR, în căutarea viitorului prezidențiabil

George Simion a mai spus că îi va lăsa pe români să aleagă care este candidatul potrivit pentru AUR în cursa pentru Cotroceni.

„Printre acești oameni s-au putea număra și avocatul Gheorghe Piperea, sunt oameni care și-au exprimat dorința, care au mai candidat. Sunt oameni care nu au legătură cu AUR. I-am dat exemplu că pot concura și pot fi candidații susținuti de AUR care pot participa la turul 2 de scrutin al AUR – am spus că vom face alegeri preliminarii, ca în SUA. Îi vom lăsa pe români să aleagă care este candidatul AUR, singurul partid în opoziție cu partidele care au guvernat în România. AUR dorește să dea la conducere un președinte care iubește România.

Am vorbit și cu președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop (…) El a declarat că nu dorește să candideze. Trebuie să discutăm la nivel de societate, să găsim un profil de președinte care să genereze încredere”, a mai subliniat George Simion la România TV.