Împrumutul României de pe pieţele internaţionale arată că am reuşit să câştigăm încrederea investitorilor într-un an foarte important şi sper ca agenţiile de rating să ţină cont de acest lucru, a declarat joi dimineaţa ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la Radio Guerrilla.

Declaraţia şefului de la Finanţe vine cu o zi înainte ca agenţia de evaluare financiară Standard&Poor’s să anunţe o nouă evaluare care vizează ratingul României.

„Emisiunea internaţională de obligaţiuni a fost la cel mai mic randament din istorie pentru România la 9 ani. Pentru că a fost o cerere foarte mare ne-am împrumutat sub curbă, mai ieftin decât era în piaţă”, a subliniat ministrul Finanţelor.

Au fost finanţate mai multe tipuri de cheltuieli

El a reamintit că în acest an au fost finanţate mai multe tipuri de cheltuieli, precum împrumuturi din trecut de 50 de miliarde de lei, facturi restante de 30 de miliarde de lei şi măsuri de sprijin al economiei care au reprezentat 7% din PIB. Totodată, ministrul Finanţelor a menţionat că finanţarea pentru acest an a fost încheiată în urmă cu două-trei săptămâni.

„Anul acesta am avut de finanţat mai multe cheltuieli, am avut împrumuturi în trecut de 50 de miliarde lei, am avut de finanţat facturi restante de 30 de miliarde de lei, am plătit aceste facturi la timp şi în acelaşi timp am plătit deficitul pentru anul acesta care a însemnat cam 7% din PIB măsuri pentru a ajuta economia. Finanţarea necesarului pentru 2020 e terminată de două-trei săptămâni. Ceea ce facem acum este prefinanţare pentru anul viitor.

Vreau să mă asigur că lăsăm un buffer important, o sumă de bani pusă deoparte pentru perioada următoare. Nu ştim ce se întâmplă în perioada următoare, cât de volatilă va fi această iarnă. Vreau să fie finanţarea asigurată, să nu existe niciun risc pentru România. Ceea ce s-a întâmplat pe piaţa internaţională arată că am reuşit să câştigăm încrederea investitorilor într-un an foarte important. E important şi pentru agenţiile de rating şi sper să ţină cont de acest lucru”, a mai spus Florin Cîţu.

Ministrul a arătat, totodată, că decizia Standard&Poor’s aşteptată vineri noapte vine într-un an dificil, în care multe ţări s-au confruntat cu scăderea ratingului.

„Până acum ratingul României a fost păstrat. Vineri seara vom afla dacă SP păstrează ratingul BBB minus. Este un an dificil pentru că multe ţări au avut anul acesta retrogradări. Anglia, Italia a ajuns la ratingul României. În 2008-2009 când România a fost retrogradată a urmat o perioadă foarte grea. Dobânzi mari, acord cu FMI. De aceea e important să păstrăm acest rating”, a explicat Cîţu.