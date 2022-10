Scandalului privind dopajul Simonei Halep. Ben Rothenberg: „Pentru a clarifica, iată care a fost desfășurarea anului bizar”

Reacția lui Nick Kyrgios a venit ca urmare a unei postări făcute de Ben Rothenberg, un fost jurnalist de la New York Times și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în tenis, cel care prezenta detaliile legate de dopajul Simonei Halep.

„Pentru a clarifica, iată care a fost desfășurarea anului bizar al Simonei Halep. Halep a anunțat că își încheie sezonul și că s-a operat la nas pe 15 septembrie. Halep a fost informată de Agenția de Integritate că are un test pozitiv mult după aceea, pe 7 octombrie”, scrisese Rothenberg pe contul de Twitter.

Răspunsul lui Kyrgios a fost scurt, dar elocvent: „Mmhmm”.

To clarify the timeline here on what has been a truly bizarre year for Halep on many fronts:

Halep announced she was ending her season and undergoing nose surgery back on September 15.

Halep was informed by the ITIA of her positive test well after that, on October 7.

