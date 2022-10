Pe ce loc a coborât Simona Halep în clasamentul WTA. Încă o veste proastă pentru campioana României

În ultima vreme, Simona Halep se confruntă cu o mulțime de probleme. Jucătoarea de tenis a avut parte de un divort controversat, o operație dificilă la nas și supendare după ce a fost prinsă cu o substanță interzisă. Asta nu este tot, sportiva a coborât și pe locul 10 în clasamentul WTA, conform ierarhiei pe care a anunţat-o, luni, forul mondial.

Halep are 2661 de puncte.

Irina Begu se menţine pe 33, cu 1399 puncte, iar Sorana Cîrstea a urcat de pe 39 pe 38, cu 1236 puncte. Ana Bogdan se menţine pe 48, cu 1062 puncte.

Ultima româncă din top 100 este Gabriela Ruse, pe locul 96, în urcare nouă poziţii, cu 619 puncte. După o coborâre de 61 de locuri, Jaqueline Cristian se află pe 143, cu 435 puncte.

La dublu, cel mai bine este clasată, dintre românce, Monica Niculescu. Ea a urcat două locuri şi se află pe poziţia 48, cu 1455 de puncte. Lider este Katerina Siniakova, din Cehia, care are 5811 puncte. Primele poziţii ale clasamentului mondial la simplu sunt următoarele: 1. Iga Swiatek – 10335 de puncte, Ons Jabeur – 4.555, 3. Jessica Pegula – 4316, Coco Gauff – 3271 şi Maria Sakkari – 3121, potrivit News.

Potențialul comercial al Simonei Halep

Cu toate că Simona Halep nu se mai bucură de succesul din trecut, ea pare în lista sportivilor cu cel mai mare potențial comercial.

Emma Răducanu și Bianca Andreescu, sunt pe 12, respectiv 32. Simona Halep are un scor total de 42,35, compus din 11,95 la forța brandului personal, 23,99 la audiență și relevanță, apoi doar 6,4 din maximum 30 la aspectul economic. Jucătoarea de tenis cel mai sus clasată, Serena Williams, pe 2, are totalul de 67,99 (16,85 – 27,12 – 24,02), iar următoarea este Naomi Osaka: 51,62 total (15,09 – 22,07 – 14,46). Imediat sub Halep este Rafael Nadal, primul tenisman din acest clasament, cu 40,75, scor compus din 15,48 – 14,37 – 10,90.

Dubla campioană de Grand Slam, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019, cu alte trei finale majore jucate, lider WTA timp de 64 de săptămâni, este în fața lui Rafael Nadal, jucătorul cu cele mai multe titluri de Mare Șlem, și a lui Roger Federer.