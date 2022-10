Cătălin Predoiu pledează în favoarea Simonei Halep: „Prezumția de nevinovăție este valabilă și în astfel de situații”

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, i-a luat apărarea Simonei Halep, după ce a fost acuzată de dopaj. Deși a recunoscut că nu o știe personal, Cătălin Predoiu, avocat de prosesie s-a declarat sigur de nevinovăția sportivei. Jucătoarea de tenis din Constanța a fost suspendată provizoriu după ce analizeze au arătat că a consumat substanțe interzise înainte de turneul de la US Open.

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, s-a declarat sigur de nevinovăția jucătoarei de tenis Simona Halep. Avocat de profesie, Predoiu a afirmat că, deși nu o cunoaște personal, crede în nevinovăția acesteia. Ministrul Justiției a pledat pentru acordarea prezumției de nevinovăției Simonei Halep, în organismul căreia au fost depistate substanțe interzise.

„Nu o cunosc personal pe Simona Halep, dar i-am urmarit cariera și comportamentul atât pe teren, cât și în afara arenei. Cred în nevinovăția Simonei Halep față de acuzațiile de dopaj. Prezumția de nevinovăție este valabilă și în astfel de situații”, a scris ministrul Justiției, Cătălin Predoiu într-o postare pe Facebook.

Ministrul și-a încheiat mesajul urându-i succes sportivei în demersul său pentru a-și dovedi nevinovăția.

„Succes în acest «meci», Simona Halep!”, i-a transmis Cătălin Predoiu jucătoarei de tenis.

Simona Halep suspendată pentru dopaj

Jucătoarea de tenis Simona Halep a anunţat, vineri, că a fost testată pozitiv la un control antidoping, la substanţa roxadustat. Agenţia Pentru Integritatea Tenisului a transmis că sportiva a fost suspendată provizoriu din tenis până la elucidarea cazului de dopaj.

„Simona Halep, o jucătoare română de tenis de 31 de ani, a fost suspendată provizoriu conform articolului 7.12.1 din Programul Antidoping din Tenis (TADP)”, a anunţat, vineri, Agenţia Pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Proba a fost împărţită în două şi analiza ulterioară a conţinut FG-4592 (Roxadustat), care este pe lista 2022 a substanţelor interzise a Agenţiei Mondiale Antidoping (AMA/WADA)”, se arată în comunicarea transmisă de Agenţia Pentru Integritatea Tenisului.

Simona Halep, care ocupă în prezent locul 9 în clasamentul mondial și a fost testată pozitiv la US Open, potrivit APA. De altfel, în acest turneu, românca a fost învinsă, în primul tur, de jucătoarea ucraineancă Daria Snigur, cu scorul 6-2, 0-6, 6-4.

Mesajul transmis de Simona Halep

Simona Halep a anunțat că a fost depistată pozitiv la controlul antidoping într-un mesaj postat pe conturile sale de Facebook și Instagram.

„Astăzi începe cel mai dificil meci din viaţa mea: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanţă numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare şoc al vieţii mele”, a scris Simona Halep, fost lider mondial, în reţeaua de socializare amintită.

Ea a precizat, în mesajul transmis că nu a trișat niciodată și că acest lucru este împotriva principiilor și valorilor pe care le respectă.

„În toată cariera mea, ideea de a trişa nu mi-a trecut nici măcar o dată prin minte şi este total împotriva valorilor cu care am fost educată. În faţa unei situaţii aşa de nedrepte, mă simt confuză şi trădată. Voi lupta până la sfârşit pentru a dovedi că nu am luat conştient substanţa interzisă şi am încredere că mai devreme sau mai târziu adevărul va ieşi la iveală”, a mai spus Halep.