Scandalul „Pozele false cu Nicușor Dan”. Cine a distrus candidatura Elenei Lasconi în alegerile prezidențiale. Dezvăluiri

Scandalul „Pozele false cu Nicușor Dan”. Cine a distrus candidatura Elenei Lasconi în alegerile prezidențiale. DezvăluiriElena Lasconi, USR. Sursa foto: Facebook
Un cunoscut influencer, Vlad Mercori, printr-un tiktok aruncă o lumină nouă asupra modului în care s-a desfășurat campania electorală a USR. Publicat în cursul zilei de ieri, materialul face referire la scandalul "Pozele False" din campania electorală din aprilie-mai 2025. Acesta a avut ca punct central publicarea de către Elena Lasconi a unor imagini trucate care sugerau o alianță secretă și compromițătoare între Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Scandalul „Pozele false cu Nicușor Dan”, un eșec deliberat

Evenimentul a avut loc pe fondul unor tensiuni majore în USR, cu facțiuni care îi retrăseseră sprijinul lui Lasconi, în timp ce adversarii politici, Nicușor Dan și Victor Ponta, au reacționat vehement, amenințând cu plângeri penale pentru dezinformare.

Vlad Mercori dezvăluie exclusiv un presupus mecanism de manipulare și recompensare politică în urma scandalului generat de publicarea unor fotografii false de către Elena Lasconi. Sursa citată sugerează că doi lideri USR de rang înalt din echipa de comunicare ar fi influențat-o pe Lasconi să distribuie imaginile, deși ar fi știut de la bun început că sunt false.

Potrivit sursei citate, scandalul care a implicat publicarea de către Elena Lasconi a unor poze contrafăcute cu Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea nu a fost un simplu pas greșit, ci rezultatul unei acțiuni deliberate coordonate de doi membri importanți ai partidului.

Remus Ștefureac avertizează asupra riscului reprezentat de Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
Un dirijor împotriva lumii. Portretul neîmblânzit al lui Sergiu Celibidache

Elena Lasconi, împinsă spre distrugere

Vlad Mercori afirmă că, într-o seară, după o emisiune publică, Elena Lasconi, descrisă ca fiind "naivă" și obosită, a fost "înghesuită într-un birou de la partid" de către cei doi membri USR. Deși ar fi fost conștienți de faptul că fotografiile erau fake, aceștia ar fi insistat îndelung și ar fi convins-o pe Lasconi să le publice pe Facebook, participând chiar la redactarea postării. Sursa susține că biroul a fost închis, izolând-o pe Elena Lasconi de orice altă intervenție.

Cei doi lideri numiți sunt: Liviu Popescu, un lider descris ca fiind apropiat de liderul USR Cristian Ghinea și Ioana Răduca, o membră USR care nu îi iese din cuvânt altui lider important USR, Ionuț Moșteanu. Elena Lasconi a publicat pozele și în urma scandalului creat a pierdut orice șansă de a mai intra în turul doi.

Ceea ce adaugă o notă de interes evenimentelor este recompensa primită ulterior de cei doi, la scurt timp după incident. Mercori descrie cum aceștia au fost premiați de către facțiunile din USR care așteptau acest eșec al Elenei Lasconi.

Așa zisul Florian Coldea în pozele false lansate de Lasconi

Recompense politice pentru autori

Liviu Cătălin Popescu a fost propus de USR-PLUS pentru funcția de Director General Interimar al Societății Române de Radiodifuziune.

Ioana Răduca, fost purtător de cuvânt al USR și cu o experiență notabilă în media, inclusiv la în Trustul Intact, a fost numită șefă de cabinet la Ministerul Economiei, condus de ministrul Radu Miruță (USR). Sursa atrage atenția asupra caracterului strategic al Ministerului Economiei, care gestionează inclusiv aprovizionările cu armament, sugerând o potențială vulnerabilitate a informațiilor.

Întrebări esențiale

Vlad Mercori ridică în TikTok un set de întrebări esențiale: "Domnule Popescu și Doamna Răduca, știați că pozele cu Nicușor, Ponta și Florian Coldea sunt fake? Sau aveați măcar dubii?"

Acest episod scoate la iveală o "față nevăzută" a USR, un partid în care numeroși alegători și-au pus speranța în ceea ce privește transparența și integritatea.

Până la momentul publicării, nu a fost obținută o reacție oficială din partea USR sau a persoanelor vizate. În măsura în care ea va veni, o vom publica în cuprinsul materialului.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.

