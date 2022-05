Scandalul PNȚCD. Cristian Terheș susține că a descoperit o „datorie imensă” a partidului. Suma se ridică la peste 688.000 de lei

Europarlamentarul Cristian Terheș neagă informațiile referitoare la faptul că și-ar fi pierdut calitatea de membru al PNȚCD în mod justificat și spune că biroul organizației din care face parte nu a susținut nicio ședință în care să adopte decizii conform cărora politicianul nu și-ar fi plătit cotizația de câțiva ani de zile. Hotărârile ar fi fost luate „din pix”.

Cristian Terheș susține că este cu plata cotizației la zi

Mai mult decât atât, Cristian Terheș susține că există documente justificative, inclusiv transferuri bancare și chitanțe, care atestă că el, Cătălin Cherecheș și Doru Dăncuș și-au plătit de fiecare dată cotizația la partid și nu au nicio restanță.

În realitatea, tot scandalul a început – susține Cristian Terheș – după ce cei trei politicieni au făcut mai multe săpături și au descoperit o „imensă datorie” acumulată de PNȚCD în ultimii doi ani de zile, a cărei valoare se ridică la peste 688.000 de lei.

Cea mai mare parte a datoriei reprezintă chirii ilicite, potrivit documentelor AEP, care a dispus amenzi și confiscarea sumelor echivalente de sute de mii de lei, a arătat europarlamentarul, adăugând că obligațiile de plată rezultate din actele întocmite de AEP nu au fost plătite în termenul dispus, nu au fost contestate în instanță, au rămas definitive și au fost comunicate spre ANAF pentru executare silită.

Adevăratul motiv al scandalului ar fi o datorie de peste 688.000 de lei

„Săptămânile trecute s-a trimis spre PNȚCD o adresă de la ANAF în care partidul e notificat că, dacă nu plătește suma de bani, se va începe procedura de insolvabilitate și vor fi pasibili de răspundere în solidar administratorii partidului, care, după statutul PNȚCD, sunt membrii BNC”, a declarat europarlamentarul.

Cristian Terheș susține că PNȚCD nu are bani ca să-și plătească datoria, fiind doar o chestiune de timp până când președintele și membrii Biroului Național de Conducere vor trebui să achite suma de bani.

Potrivit informațiilor transmise de politician, vineri, 6 mai, la ora 16.00, va fi organizat un CNC la PNȚCD central, unde vor fi discutate toate aceste probleme.

„Pentru vicepreședinții și liderii de organizații județene din PNȚCD, care sunt și membri ai CNC, soluția e foarte simplă: fie insistă pentru acoperirea prejudiciului de către persoanele vinovate, fie vor răspunde în solidar pentru paguba creată”, a spus Cristian Terheș.

PNȚCD ar vrea mușamalizarea ilegalităților

„Fac mențiunea că eu, Doru Dăncuș si alții, atunci cand am descoperit ca exista o problema la nivelul partidului, de buna credință am întreprins demersurile necesare pentru aducerea la cunoștința celorlalți membri ai CNC-ului in vederea rezolvării acesteia, solicitând convocarea ședinței CNC din 6 mai.

Referitor la datoriile partidului care par a fi fost generate ca urmare a unor activități ilicite ale unor membri din conducerea acestuia: se vor întreprinde demersurile legale pentru a se antrena răspunderea solidara a persoanelor vinovate.

Acțiunea coordonata de dezinformare si denigrare a mea si a colegilor dovedește ca se încearcă mușamalizarea ilegalităților săvârșite in cadrul partidului, încercându-se acreditarea falsa a ideii ca eu si ceilalti membri PNTCD care am descoperit aceste ilegalități nu am mai fi membri de partid si nu am mai putea sa participam la sedintele organelor de conducere ale partidului in care se va pune in discutie tragerea la raspundere solidara a persoanelor vinovate de cauzarea acestor pagube partidului si demersurile legale de urmat pentru recuperarea acestora.

Prejudiciul cauzat partidului va fi platit, in solidar, de cei care l-au cauzat sau sustinut a fi cauzat”, a mai transmis europarlamentarul PNȚCD Cristian Terheș, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.