Scenariul Harry, pe cale să se repete în familia prințului William. Cum încearcă prințul moștenitor se prevină asta

Prințul de Wales, William, ar acorda o atenție sporită modului în care viitorul regal ar putea influența viața celor trei copii ai săi — Prințului George, Prințesei Charlotte și Prințului Louis, potrivit People.

Acesta ar fi conștient de diferențele majore de destin generate de statutul fiecăruia în linia de succesiune la tron.

Informațiile apar într-o analiză semnată de Tina Brown, fost redactor-șef al publicației Vanity Fair, care susține că William reflectează asupra modului în care regulile tradiționale ale monarhiei pot afecta dezvoltarea copiilor săi.

În materialul publicat pe platforma Fresh Hell, Tina Brown afirmă că Prințul William este preocupat de ceea ce ea descrie drept „riscul inerent al cruzimii primogeniturii”. Acest principiu, care acordă prioritate primului născut în succesiunea la tron, creează diferențe semnificative între frați în cadrul familiei regale.

„Mi s-a spus că moștenitorul tronului, Prințul William, este preocupat de riscul inerent al cruzimii primogeniturii”, a scris Brown în newsletterul publicat pe 24 martie.

Aceasta mai susține că Prințul de Wales ar dori să evite repetarea unor situații din trecut, în care copiii care nu sunt moștenitori direcți au avut dificultăți în a-și găsi propriul drum.

„El este hotărât ca al doilea și al treilea copil al său, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, să fie bine pregătiți și să aibă resursele necesare pentru vieți independente și să nu ajungă în același ciclu al libertății limitate”, a adăugat Brown.

Subiectul nu este unul nou în contextul familiei regale britanice. Prince Harry, fratele mai mic al lui William, a vorbit în repetate rânduri despre statutul său de „rezervă” (spare) în raport cu moștenitorul tronului.

În autobiografia sa, Spare, publicată în 2023, acesta a descris rolul său în termeni direcți:

„Eu eram umbra, sprijinul, Planul B. Am fost adus pe lume în caz că i se întâmpla ceva lui Willy”.

Aceste declarații au alimentat dezbaterea privind impactul pe termen lung al diferențelor de statut dintre frații regali și modul în care acestea influențează traiectoriile personale.

În prezent, Prințul William și soția sa, Catherine, Prințesa de Wales, își cresc copiii având în vedere aceste realități. Cei doi ar încerca să găsească un echilibru între responsabilitățile oficiale și o copilărie cât mai apropiată de normalitate.

Prințul George, în vârstă de 12 ani, este al doilea în linia de succesiune la tron și a început deja să fie introdus treptat în îndatoririle publice. De exemplu, în 2025, acesta a participat la primul său eveniment oficial, o întâlnire cu veterani.

În același timp, părinții săi ar încerca să îi protejeze pe Charlotte și Louis de presiunile asociate rolurilor secundare în monarhie, evitând dificultățile cu care s-au confruntat alți membri ai familiei regale în trecut.

Biograful regal Robert Hardman a declarat anterior că Prințul William consideră că una dintre responsabilitățile sale principale este nu doar să se pregătească pentru rolul de rege, ci și să facă viața regală mai accesibilă pentru copiii săi.

Acesta a explicat că William își dorește „să facă întreaga existență regală mai abordabilă și mai puțin intimidantă pentru toți copiii săi”.

Declarațiile și analizele recente indică faptul că Prințul de Wales încearcă să adapteze modul în care tradițiile monarhice sunt aplicate în cadrul propriei familii, ținând cont de experiențele anterioare și de schimbările din societatea contemporană.