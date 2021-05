Când a fost respins bugetul, Nicuşor Dan a solicitat USR PLUS să vină cu propria variantă de proiect.

USR: „Sperăm ca primarul general să fie pregătit cu un buget realist, bazat pe venituri reale”

Reprezentanţii filialei USR Bucureşti au precizat că speră ca primarul general să fie pregătit cu „un buget realist, bazat pe venituri reale, conform atribuţiilor sale legale”.

„Avem convingerea că împreună vom găsi o soluţie rapidă şi responsabilă pentru Bucureşti, o soluţie pe care USR PLUS să o poată vota, o soluţie care să ne permită îndeplinirea angajamentelor pe care cu bună credinţă ni le-am asumat în faţa bucureştenilor”, a declarat USR București.

„La 19:00 în această seară vom avea o întâlnire online cu primarul general al capitalei, domnul Nicuşor Dan. Aşa cum dânsul a anunţat public, întâlnirea va fi strict despre buget. Sperăm deci ca domnul primar general să fie pregătit cu un buget realist, bazat pe venituri reale, conform atribuţiilor sale legale. Cele mai mari venituri pe care le-a avut vreodată în istoria sa Bucureştiul au fost de 4.46 miliarde de lei. Rotunjind în mod optimist, tot este greu de crezut că putem depăşi suma de 5 miliarde de lei.

USR București: Prin bugete mincinoase, bucureştenii sunt păcăliţi

Prin bugete mincinoase Gabriela Firea a adus Bucureştiul în faliment. Prin bugete mincinoase, bucureştenii sunt păcăliţi. Prin bugete mincinoase, Consiliul General este transformat în simplu spectator, deciziile reale de alocări rămânând strict la primar.

Nicuşor Dan a anunţat că va avea, miercuri, începând cu ora 19.00, o întâlnire prin Zoom cu liderii din Bucureşti ai coaliţiei de guvernare pe tema adoptării bugetului pe 2021. „Am încredere că interesele bucureştenilor şi raţiunea vor avea întâietate”, a transmis primarul general.

Potrivit surselor politice. la întâlnire vor participa Vlad Voiculescu, Cosmin Smighelschi, Horia Tomescu (USR PLUS), Violeta Alexandru, Stelian Bujduveanu, Diana Mardarovici (PNL), dar şi Sebastian Moise şi Andrei Ionescu din partea PMP. Pe 28 aprilie, proiectul bugetului Capitalei a fost respins în şedinţa Consiliului General, unde USR PLUS are majoritatea, înregistrându-se 17 voturi ”pentru”, 22 ”împotrivă” şi 14 abţineri.