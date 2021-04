Din multele și radicalele solicitări pe care le-au avut, progresiștii vor primi astăzi doar acceptul propunerii lor ca premierul să-i informeze atunci când vrea să demită un ministru care le aparține.

Liderii coaliției de guvernare se reunesc astăzi la ora 16.00 pentru a închide criza politică provocată de progresiști în urma demiterii, sptămâna trecută, a lui Vlad Voiculescu. Premierul Cîțu și șeful PNL, Ludovic Orban le-au cerut încă de ieri celor de la USR-PLUS să avanseze rapid numele noului ministru al Sănătății, până miercuri, astfel încât la ședința Executivului de mâine echipa guvernamentală să fie completă.

Criza politică, motiv pentru USR și PLUS să-și regleze conturile interne

Este posibil, potrivit surselor politice, ca nominalizarea progresiștilor să mai întârzie pentru că USR și PLUS nu au căzut încă de acord asupra persoanei. PLUS, partidul lui Dacian Cioloș care deține politic ministerul Sănătății a fost încolțit zilele acestea de colegii de la USR care s-au declarat pregătiți să numească ei un ministru în persoana deputatului Adrian Wiener.

Poziționarea în forță a USR față de partenerul PLUS are la bază și nemulțumirea tot mai mare a membrilor useriști din țară care consideră că scăderea în sondaje a progresiștilor se datorează comportamentului lui Vlad Voiculescu, ca ministru. Mai mult, membrii useriști de la baza partidului îi acuză pe Dan Barna și grupul său aflat la conducere pentru faptul că cedează în fața liderului PLUS, partid pe care ei îl consideră inferior numeric față de USR.

Candidata PLUS la Sănătate, Ioana Mihăilă, controlată de Vlad Voiculescu

Presat de timp și de proprii parteneri de la USR, Dacian Cioloș, prin purtătorul său de mesaj la București, europarlamentarul Dragoș Tudorache se vede limitat la a o avansa ca ministru pe secretarul de stat de la Sănătate, Ioana Mihăilă. Față de care liberalii au informații că se află puternic sub influența lui Vlad Voiculescu. Dar, conform unor lideri ai PNL, va fi acceptată, cu rezerve. Intențiile exprimate public zilele acestea ale lui Vlad Voiculescu de a reveni în fruntea ministerului au fost respinse definitiv ieri, la întâlnirea liderilor coaliției.

Din lista mare și radicală de solicitări pe care le-au avut ieri liderii USR-PLUS a mai rămas doar una. Care ar putea fi acceptată de PNL și de premierul Cîțu. Aceea ca premierul să-i informeze pe liderii coaliției, Ludovic Orban, Dan Barna, Dacian Cioloș și Kelemen Hunor atunci când intenționează să demită un ministru. Să-i informeze, nu să le ceară voie, așa cum au cerut progresiștii încă de la constituirea Guvernului.

USR a cedat. Cazul Voiculescu, sperietoare pentru miniștrii lui Barna

USR, și nu PLUS, a fost partidul care a cedat. Motivul? Pentru a-și proteja cei patru miniștri: Cătălin Drulă, Claudiu Năsui, Stelian Ion și Cristian Ghinea. Primii doi sunt deja în vizorul premierului din cauză că nu au restructurat companiile de stat pe care le au în subordine, pentru că nu au avansat proiectele de reformă la care s-au angajat dar și pentru derapajul verbal al ministrului Transporturilor, Cătălin Drulă, la adresa lui Florin Cîțu. Exemplul demiterii lui Vlad Voiculescu, ministrul care nu a făcut nimic în mandatul de la Sănătate, dar a stârnit permanent scandaluri politice, a devenit o sperietoare pentru progresiștii lui Dan Barna.

Florin Cîțu acceptă dialogul cu liderii coaliției. Dar el decide

Premierul Florin Cîțu și-a arătat acceptul ieri seară la interviul acordat Digi 24, asupra unor discuții preliminare cu șefii coaliției înainte de a revoca un ministru. Dar în termenii Constituției: premierul decide: ”Eu nu am nevoie de un document scris, vorbesc cu miniștrii. Tot ce avem pentru o guvernare bună este deja în Constituție, este deja în protocol. Dacă președinții partidelor de coaliție doresc să introducă modificări este ok, cât timp atribuțiile mele constituționale nu vor fi afectate”.

Moșteanu, USR: “Folosirea argumentelor constituționale nu e bună”

Cedarea USR-PLUS a fost recunoscută astăzi de mesagerul delegat de progresiști să îl exprime, liderul deputaților USR-PLUS, Ionuț Moștenu. Care nu pune mare preț pe Constituție dar acceptă că trebuie respectată: „Am tot auzit vânturându-se în ultimele zile argumente constituționale. Da, premierul are argumentul constituțional să demită un ministru, dar într-o coaliție e nevoie de discuții între parteneri, așa cum a fost din prima zi. Folosirea argumentelor constituționale nu va duce la nimic bun, trebuie să revenim la masă, să reașezăm pe niște baze de încredere toată discuția în coaliție, să ne întoarcem la programul de guvernare, să avem o abordare mai analitică, să facem ce am promis românilor împreună – PNL, USR PLUS, UDMR”.

PLUS a propus să preia Internele și PNL să primească Sănătatea

Revendicările radicale ale progresiștilor ridicate ieri, la ședința liderilor coaliției au fost multiple. Preluarea de către PLUS a ministerului de Interne și pasarea ministerului Sănătății, liberalilor. Solicitare avansată de reprezentantul PLUS, Dragoș Tudorache, trimisul lui Dacian Cioloș. Surse politice ne-au spus că această propunere ar avea ca promotor pe chestorul Virgil Ardelean, fost șef al serviciului secret al MAI între anii 1998-2007. Ardelean este unchiul lui Dacian Cioloș. Propunerea a fost respinsă de PNL și UDMR.

Liderii USR au avansat ideea comasării Internelor cu Justiția

Liderii USR au avut o propunere și mai radicală: unificarea ministerului de Interne cu ministerul Justiției, deținut de USR. Este cunoscut faptul că ministrul Stelian Ion al Justiției, susținut de USR-PLUS, cere transferul Poliției Judiciare de la ministerul de Interne, la ministerul său. Și această propunere a fost respinsă. Un mega-minister care să cuprindă Internele și Justiția s-a mai aplicat în România doar în guvernele staliniste din anii ’50.