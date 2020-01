Revolta localnicilor, nemulţumiţi de prezenţa a doi muncitori sri-lankezi în comună, l-a determinat pe preotul satului să se implice în această poveste. Prin vocea lui Jakubinyi György, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia reacționează, transmiţând faptul că preotul din sat și-a depășit competenţele.

„Constatăm cu regret că preotul capelan al parohiei din Ditrău, Bíró Károly, s-a implicat într-un conflict care îi depăşeşte competenţele şi poziţia lui nu coincide cu punctul nostru de vedere”, se arată în comunicatul Arhiepiscopiei.

Poziţia Bisericii este clară: „Biblia atenţionează poporul ales să accepte străinii, pentru că ei înşişi au fost străini în Egipt. Porunca cea mai mare a Domnului Isus este iubirea, creştinul fiind caracterizat în plus şi prin iubirea de duşman. Creştini fiind, trebuie cu atât mai mult să-i acceptăm pe cei care sunt creştini, dar chiar şi pe cei de altă religie. Sfântul rege Ştefan al Ungariei în Preceptele adresate fiului său, Sfântul Emeric, îl atenţionează să-i primească pe străini, pentru că o ţară cu o singură limbă este slabă”.

De asemenea, se citează Catehismul Bisericii Catolice, care, referindu-se la această situaţie concretă, precizează: „Accesul la muncă şi la profesie trebuie să fie deschis tuturor, fără discriminare nedreaptă, bărbaţi şi femei, sănătoşi şi handicapaţi, autohtoni şi imigranţi. În funcţie de împrejurări, societatea trebuie, în ce o priveşte, să-i ajute pe cetăţeni să-şi găsească o muncă şi un serviciu”.

În comunicat se face referire şi la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în care se precizează că „orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale”, dar şi că „fiecare om are dreptul să i se recunoască pretutindeni personalitatea juridică”, fiind aduse în atenţie şi prevederi din legislaţia românească, respectiv: ”Orice persoană are dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică, la onoare şi reputaţie, dreptul la respectarea vieţii private, precum şi dreptul la propria imagine” şi „viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane sunt garantate şi ocrotite în mod egal de lege”.

În context, se face referire şi la faptul că mii de maghiari sunt nevoiţi să lucreze în străinătate, pentru o viaţă mai bună, fiind primiţi cu ospitalitate: „Şi noi pretindem recunoaşterea şi respectarea acestor drepturi faţă de credincioşii noştri, respectiv respectăm aceleaşi drepturi în toate situaţiile. În mod firesc şi noi aşteptăm de la toţi oaspeţii admişi, de la orice semen al nostru stabilit pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă în comunităţile noastre, să se adapteze cutumelor ţării, poporului sau societăţii noastre. Cultura ospitalităţii este cu atât mai dezirabilă din punctul nostru de vedere cu cât nu putem uita nici un moment că toţi suntem pelerini pe acest pământ pe care trăim din harul lui Dumnezeu. Nu putem să uităm nici faptul că membrii propriei noastre comunităţi, mii de concetăţeni ai noştri sunt nevoiţi să lucreze în străinătate pentru o viaţă mai bună, unde şi ei la rândul lor au fost primiţi cu ospitalitate; aceasta este atitudinea pe care o aşteptăm şi noi şi o considerăm naturală”.

Aproximativ 200 de localnici din comuna Ditrău, în frunte cu preotul romano-catolic Bíró Károly, s-au adunat, miercuri, în faţa primăriei, nemulţumiţi că o fabrică de pâine din localitate a angajat doi muncitori din Sri-Lanka, oamenii susţinând că le e teamă ca la ei în comună „să nu vină un val de migranţi”, care să le impună cultura lor şi să le pună în pericol siguranţa.

Preotul catolic Bíró Károly a afirmat că frica oamenilor îşi are originea într-un conflict vechi, din 1986, dintre localnici şi comunitatea rromă, în care un bărbat a fost ucis, şi că se tem de venirea unor străini despre care nu ştiu nimic.

Te-ar putea interesa și: