Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a transmis un avertisment contravenţional Ministerului de Interne, din cauză că nu a existat un acord cu privire la participarea la Sărbătorile Pascale, în contextul pandemiei de coronavirus, care să fie valabil pentru toate cultele creştine recunoscute de lege.

„Lipsa unui acord cu privire la reguli de participare la Sărbătorile Pascale din anul 2020 pentru toate cultele creștine recunoscute de lege reprezintă faptă de discriminare, conform art. 2 alin. (1) și art. 2 alin. (4) din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea avertismentului contravențional față de Ministerul Afacerilor Interne.

Colegiul director recomandă Ministerului Afacerilor Interne ca, în viitor, să respecte obligația de echidistanță față de toate cultele recunoscute din România și să stabilească reguli nediscriminatorii în exercitarea dreptului la libertatea conștiinței.

Hotărâre adoptată cu 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă”, se precizează într-un comunicat publicat, astăzi, pe siteul celor de la CNCD.

Andrei Caramitru a fost amendat

Tot azi, membrii Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării a decis să-l sancționeze pe Andrei Caramitru, din cauza următorului mesaj.

„Eu de azi mă dezic oficial de Organizația BOR. Am fost botezat ortodox. Nu sunt ateu, sunt un om spiritual. Dar toată chestia asta numită BOR este doar o organizație criminală, retrogadă, retardată, coruptă. Și ortodoxia ca rit creștin a devenit un coșmar rusofon criminal. Care ne ține în afara civilizației. Și nu are NICI o legătură cu Biblia și cu credința. NICI UNA. E un ISIS. O sectă demonică. Așa că de azi oameni buni – EU NU O SĂ MAI CALC NICIODATĂ ÎN VREO BISERICĂ ORTODOXĂ. Oricine își face nuntă, botez etc. acolo – eu nu o să vin. Și nu voi mai interacționa vreodată cu vreun angajat al acestei organzații. Punct.”

reprezintă faptă de discriminare și încalcă dreptul la demnitate conform art. 2 alin. (1) și art. 15 din O.G. 137/2000, republicată.

S-a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale de 5.000 lei domnului Andrei Caramitru.

Hotărâre adoptată cu unanimitate de voturi (9 voturi).