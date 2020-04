Totul a plecat de la modul în care Dan Barna, președintele USR, l-a atacat pe Klaus Iohannis după declarațiile acestuia referitoare la aprobarea în Camera Deputaților a unui proiect de lege care dădea autonomie Ținutului Secuiesc. La Digi 24 Dan Barna, președintele USR a spus: „Președintele a avut o declarație din zona Vadim Tudor. A încercat să joace această carte a populismului deșănțat, folosind o tema naționalistă total depășită. Este cel puțin surprinzătoare declarația, nu ne așteptam să o vedem la președintele unui stat în 2020.”

După care a continuat pe Facebook: „Alimentarea cu bună-știință a unui discurs naționalist, pe fondul unei crize economice majore, nu ajută la nimic. Doar Traian Băsescu mai avea obiceiul ăsta de a trimite societatea pe diverse fente pentru a evita problemele reale ale guvernării.

Haideți, domnule președinte, să lăsăm calculele politice și fantomele anilor ‘90 acolo în istorie, unde le e locul. Haideți să ne ocupăm de pandemie.

Cât privește autonomia Ținutului Secuiesc, ea nu va fi niciodată consfințită prin lege în România. Nimic nu va schimba această realitate. Nu e nimic în plus de discutat aici.”

Imediat a venit atacul lui Andrei Caramitru la adresa lui Dan Barna tot pe Facebook:

„Incredibilă ieșirea lui Barna de azi. Îl compară pe Iohannis cu Vadim Tudor. Bezna minții.

Sincer – mă bucur că am scris niște propuneri clare de reformă în USR după dezastrul de la prezidențiale, că nu am mai trecut pe acolo de atunci și că nu am mai avut vreo discuție cu Dan (pentru că, în loc de schimbare de direcție spre esența USR, au ajuns doar în lupte fratricide și poziții publice greșite). Mă bucur că mi-am înaintat demisia de acolo deja acum ceva timp (cu clauză că mă reîntorc doar dacă lucrurile revin pe un făgaș pozitiv).

Păcat de USR/PLUS, că sunt așa de mulți oameni OK acolo. Nu îi înteleg cum tolerează inepțiile unora. Păcat. Mare păcat. Poate – poate – reușesc totuși să se trezească. E important pentru modernizarea țării. Dați-le naibii de liste de candidați și de lupte de culise! Reveniți la ce erați! USR era speranța țării ăsteia acum un an. Se poate. Un pic de curaj, ce naiba! Eu oricum îi votez, dar e nevoie de mult, mult mai mult.”