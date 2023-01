Scandal uriaș la „Românii au talent”. PRO TV, luat în vizor de CNA. „Ruşine!”

După ce un copil de şapte ani a primit Golden Buzz la „Românii au talent”, Radu Herjeu, fost membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului(CNA), a declarat că micuțul a fost pus să vină cu un moment pe care nu îl înțelege pentru audiență. Mai mult, acesta consideră că PRO TV încearcă să impresioneze publicul, fără să se gândească la consecințe.

„Rușine celor care au folosit un copil de şapte ani (care răspunde la întrebarea „De ce te cheamă x?” cu „Așa m-au botezat părinții!”) pentru a transmite un mesaj cu care nu doar că nu are nimic în comun, dar 99% îi este inaccesibil (ca limbaj, subiect, conjunctură, implicații). Și care, mai mult ca sigur, habar n-au ce înseamnă „silnicii”. Dar el, sunt convins, știe! Mult mai cringe decât alți copii care, pe aceeași scenă, la vârste apropiate, cântau cu patos despre pierderea iubirii vieții lor sau despre trădarea în dragoste”, a scris Radu Herjeu pe pagina sa de Facebook.

Ce spune mama copilului de la „Românii au talent”

Cu toate astea, mama copilului de șapte ani a declarat că fiul ei a început să citească înainte de a împlini vârsta de patru ani și că nimeni nu l-a forțat să participe la „Românii au talent”. Ea consideră că talentul lui merită să fie admirat și încurajat de telespectatori.

„A învățat literă cu literă, după silabele. Într-o zi a luat o carte si a citit cuvântul „soare”. Practic a citit singur și mi-a spus ca a combinat literele într-un cuvânt. Atunci mi-am dat seama că nu e munca noastră, ci a lui Dumnezeu. Noi îl susținem pe un drum pe care el îl creează și mereu am spus că nu noi îl ducem pe Rareș pe o scenă, ci el ne duce pe noi! Rareș este un copil care se joacă, care are prieteni, care își trăiește copilăria exact așa cum trăiește oricare alt copil numai că dorința de cunoaștere la el este mai mare decât putem noi să credem uneori, ca adulți. Nimeni nu l-a forțat și nimeni nu i-a dat mesaje pe care el să le transmită mai departe ca fiind mesaje extremiste, naționaliste sau populisme de tot felul. Noi nu am simțit nevoia să intrăm în niciun fel de polemică. Noi știm foarte bine care este realitatea”, a spus Gina Prisacariu, potrivit botosaninews.ro.