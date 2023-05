Scandal pentru un bilet de loterie în valoare de două miliarde de dolari. Câștigătorul a fost dat în judecată

Câștigătorul unui bilet de loterie în valoare de 2 miliarde de dolari a fost dat în judecată de un bărbat care susține că el trebuia să primească această sumă de bani.

Edwin Castro a ales să primească banii cash, adică 997,6 milioane de dolari înainte de taxe, în noiembrie 2022. Acum, un bărbat din America, Jose Rivera, a intentat un proces civil în care spune că el este adevăratul câștigă. Loteria statului California a transmis că nu este o greșeală și că banii au ajuns la cine trebuie.

Rivera susține că a cumpărat biletul câștigător pe 7 noiembrie 2022 și că i-a fost furat în aceeași zi. Plângerea nu conține detaliile modalității prin care biletul a ajuns la Castro și nu se știe cum acesta a ajuns în posesia lui.

Un bilet de Powerball costă doi dolari și câștigătorii pot opta pentru două modalități de obținere a banilor: fie primesc întregul premiu în plăți anuale de-a lungul a 29 de ani, fie primesc o sumă mai mică în avans. Powerball se desfășoară în 45 din cele 50 de state americane, iar premiile sunt taxate cu între 24% și 37%. Loteria statului California a transmis în februarie 2023 că a verificat plângerile și există „o mare încredere în verificarea biletelor câștigătoare”, potrivit BBC.

Un american a câștigat premiul cel mare la loto

Un alt american, Brad Duke, a câștigat 85 de milioane de dolari în anul 2005, iar până în 2016 a reușit să adune un miliard de dolari. El a povestit că a reușit să pună mâna pe marele premiu cu ajutorul unui sistem matematic propriu.

„Dacă accepți acel cec, accepți o responsabilitate uimitoare față de tine și față de oricine decizi tu să ții aproape. Am tăcut o lună de zile după ce am câștigat, până să mă hotărăsc să ies public. În acea perioadă am făcut cât de multe cercetări am putut despre câștigătorii la loterie și care erau poveștile lor”, a povestit Brad Duke. El a mai spus că cei mai mulți „pierd toți banii într-o perioadă scurtă de timp”, în timp ce el „și-a dorit să valoreze de 10 ori mai mult”.