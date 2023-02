Scandal monstru la Universitatea Craiova. Portarul Robert Popa se teme că va fi sechestrat de patroni

Tânărul portar Robert Popa (19 ani), unul dintre cei mai valoroși jucători ai Universității Craiova se teme că ar putea fi sechestrat de patronul Adrian Mititelu și de fiul acestuia. Din acest motiv, tânărul spune că a refuzat să se mai prezinte la antrenamente și vrea să-și rezilieze contractul. Pe de altă parte,Adrian Mititelu încearcă să minimalizeze situația și susține că jucătorul ar fi nemulțumit deoarece nu a mai prins echipa titulară.

Robert Popa este considerat unul dintre jucătorii de perspectivă ai FC Universitatea Craiova, fiind evaluat la 650.000 de euro. De curând, el a intrat în conflict cu patronatul echipei și dorește să plece de la echipa de fotbal.

Disputa a izbucnit la meciul disputat de FC U Craiova cu CSU Craiova, când internaționalul de tineret s-a accidentat. El a povestit că, la pauză a avut o dispută cu fiul patronului Adrian Mititelu Jr.

„La pauza meciului cu CSU Craiova, când m-am accidentat, a venit Mititelu Jr. Am fost amenințat că sunt cel mai slab portar din istoria Craiovei și s-a exprimat cu un ton golănesc. A zis-o așa, ca un cămătar, că nu o să mai joc niciodată și că mă va face. Iar eu i-am răspuns cu: «Domnul Adiță, nu am greșit și nu am gafat cu nimic, iar echipa cu care am jucat atunci nu era ce mai în formă (ca urmare el le-a reziliat contractul la 90% sau acum nu mai sunt în lot), iar eu nu pot să fac singur diferența»”, a povestit Robert Popa.

Fotbalistul spune că se teme de patron

Sportivul a mai relatat că după acest incident, tatăl său a avut o discuție cu patronul, Adrian Mititelu. Acesta a recunoscut că fiul său a greșit, dar cu toate acestea, Robert Popa nu mai dorește să joace la Craiova. Drept urmare, nu s-a mai prezentat la antrenamente, motivând că se teme să nu fie agresat ori sechestrat.

„După acest incident, tatăl meu a avut o discuție cu Adrian senior și el a recunoscut că băiatul lui a venit la mine și că a greșit. Eu doresc să îmi reziliez contractul pe cale amiabilă cu clubul FC Universitatea Craiova, pentru că îmi doresc să mă duc la un club la care pot juca, dacă la Universitatea Craiova nu am loc sau nu am calitatea necesară. Nu vreau să fiu sechestrat sau păstrat împotriva voinței mele și nici nu îmi doresc să consum inutil banii acestui club. Pur și simplu, din cauza amenințărilor primite nu mai am curaj să merg la antrenamente pentru că nu mai am siguranța integrității corporale!”, a spus Robert Popa pentru sport.ro.

Patronul respinge acuzațiile jucătorului

În replică, Adrian Mititelu nici nu vrea să știe de temerile lui Robert Popa și îl amenință cu judecata, dacă nu va reveni la echipă. El spune că tot ce susține acesta sunt lucruri neadevărate.

„Tot ce susține Popa reprezintă doar invenții și lucruri neadevărate! Sunt stupefiat de ceea ce poate să spună, el va trebui să probeze toate aceste mizerii, o să-l acționez în instanță pentru calomnie și defăimare! Fiul meu i-a spus în glumă «Popică, nu mai ești în formă deloc!». El a reacționat, că n-are echipă. E ghidonat de tatăl lui. La meciul cu Rapid era negru de supărare că nu era titular. A zis că nu mai vine dacă nu e titular asigurat. Tatăl lui voia să îl sun și să îi spun asta. Nu l-am sunat, pentru că nu puteam să îl mint. Nu o să îi dăm drumul, așa cum vrea el”, a declarat Adrian Mititelu.

Mititelu nu vrea să-i dea drumul sportivului

El a spus că fotbalistul încearcă să-i forțeze mâna ca să-l pună în prima echipă unde nu mai joacă titular. Mititelu nu dorește să-l lase să plece, dar nici nu vrea să-l lase să joace, spunând că actualul portar se descurcă foarte bine.

„Nici nu pot să-i garantez postul de titular. E un atac mizerabil, să ne forțeze mâna să joace titular. Nu e obișnuit cu concurența. Aveam de gând să îl folosim pentru că eram conștienți că are nevoie de jocuri pentru a fi în lotul de la Euro U21, dar acum avem șanse la play-off, iar Gurău apără foarte bine și nu putem să îl scoatem din poartă”, a spus Adrian Mititelu pentru gsp.ro.

Robert Popa a început ca titular sezonul la FC U Craiova și a jucat în primele 18 etape din actuala stagiune. A fost înlocuit în poartă de Ionuţ Gurău, după o accidentare, iar acesta a rămas titular și după ce sportivul și-a revenit.

Adrian Mititelu a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru evaziune fiscală, pe 5 noiembrie 2020, în cazul transferului lui Mihai Costea la Steaua, în 2011. El a stat după gratii 20 de luni, fiind eliberat în vara anului trecut.