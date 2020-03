Tânărul a venit din Austria dar avea pe mașină o vignetă de Italia, a făcut scandal într-un centru de carantină. DSP Bihor spune că persoana respectivă, care se numește Vlad Leta i-a scuipat pe jandarmi, aceștia fiind obligați să intervină să reinstaureze liniștea.

În urma acțiunii jandarmilor, Leta a fost amendat cu 2.900 de lei și și s-a întocmit un dosar penal pentru comiterea infracțiunii de ultraj. ”În urma intervenţiei prompte a jandarmilor care asigurau paza permanentă a centrului, persoana a devenit agresivă, adresând injurii şi încercând să scuipe forţele de ordine. Persoana a fost imobilizată de către jandarmi”, a transmis, dr. Dorel Ţîrţ, de la DSP Bihor.

Vlad Leta are o altă versiune și spune că nu a fost violent cu jandarmii. Acesta a povestit reporterilor că a mers la Budapesta, care se întorcea din Austria. Autoritățile române au altă versiune și spun că soția lui Leta venea din Italia, pe rute indirecte. „Mi-au văzut vinieta de Catania şi au crezut că mint, că vin de fapt din Italia. Am intrat în carantină. Noi chiar avem condiții aici, faţă de ce am văzut că era la Pădurea Neagră. Nici vorbă să fug!”, zice Vlad.

Bărbatul a mai spus că jandarmii l-ar fi luat la ochi după ce ar fi comentat de la fereastra camerei, vociferând că vrea să primească mâncare la regim. „Sufăr de o boală polichistică renală. Şi mănânc doar la regim. În prima zi am vrut să mă lase să-mi aducă pachet cineva din familie sau prieteni”, mai povestește Lerta, care dă exemplu și altor ”internați” care primesc pachete, de la rude, care le aduc și le lasă pe un trotuar din apropierea centrului de carantină.

Incidentul descris de DSP Bihor și recunoscut de Leta a avut loc sâmbătă dimineața, în curtea centrului de primire. Bărbatul a coborât să își ia mai multe lucruri din mașină, varianta lui fiind că la intrare în clădire ar fi fost abordat de de jandarmi care l-au făcut papagal. „Mi-au zis să mă duc în cameră. Mi-au zis: Băi, papagalule! Cu cine crezi că stai de vorbă?”. A urmat o ceartă verbală, în care și Vlad Leta spune că a folosit cuvinte jignitoare ba mai mult că a și scuipat, dar nu spre jandarmi, ci pe jos, la o oarecare distanță de cei doi militari. „Eu am probleme serioase la rinichi, nu-mi permit să iau bătaie”, zice Vlad Leta.

După acest incident, jandarmii au trecut la o acțiune de forță, l-au imobilizat pe scandalagiu și au dispus măsurile legale.

Foto: ebihoreanul.ro

