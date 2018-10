SCANDAL la o echipă din Liga I. Doi jucători au petrecut până în zorii zilei și au venit „șifonați” la antrenament. „Nu este adevărat, am fost după țigări”

Billel Omrani și Mario Camora, jucătorii echipei CFR Cluj, ar fi avut o noapte de pomină după victoria cu Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 2-1.





CFR Cluj a câștigat partida disputată, duminică, în deplasare, cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Ardelenii au rămas la Brașov, pentru că vor juca în Cupa României, împotriva formației Gaz Metan Mediaș. Conform gsp.ro, Billel Omrani și Mario Camora, jucătorii echipei din Gruia, ar fi petrecut în oraș, împreună cu Eugen Trică, șeful departamentului de scouting. Camora s-a întors mai devreme la hotel, dar Trică și Omrani au ajuns direct la micul dejun. Fundașul portughez era vizib afectat de noaptea pierdută și a început să glumească peste măsură. Enervat, Emannuel Culio l-a înjurat pe antrenorul Toni Conceicao, pentru că permite un astfel de comportament.

„Am auzit și eu ceva, dar nu am fost acolo, nu știu încă dacă domnul Conceicao i-a lăsat liberi până dimineața pe jucători sau nu. Aștept să se întoarcă și să aflu mai multe amănunte. Dacă jucătorii nu erau liber și trebuiau să se întoarcă la o anumită oră, atunci, în funcție de gravitatea faptelor, riscă amenzi sau trimiterea la echipa secundă, conform regulamentului de ordine interioară”, a declarat Marian Băgăcean, președintele Consiliului de Administrație, pentru gsp.ro.

„Nu este adevărat ce se spune. Am ajuns târziu la hotel după meciul de la Sfântu Gheorghe. Toată echipa a servit cina la hotel, în jurul orei 01:00 - 01:30, normal că băieții au avut voie să bea o bere sau un pahar de vin, cum se obișnuiește după meci. După aceea, toți s-au dus în camere. Se știe că fotbaliștii nu pot să adorrmă așa repede după meci. Omrani și Camora au ieșit însă în oraș, voiau să-și cumpere un suc, o apă. Am mers și eu cu ei pentru că rămăsăsem și eu fără țigări și nu se găseau în zonă. Am mers să ne luăm ce aveam nevoie, dar nu mai știu pe la cât ne-am întors, probabil pe la 03:30 - 04:00, dar nu am fost să bem și nu a fost niciun incident a doua zi dimineață la micul dejun”, a afirmat și Eugen Trică.

