Liviu Dieter Nisipeanu a catalogat drept jenantă acțiunea celor care vor să împiedice candidatura lui Vlad Ardeleanu la președinția Federației de Șah.

„Absolut jenant! Dacă se mai întreba cineva de ce am schimbat federația, cred că totul e limpede acum. Că să fie cât se poate de clar, nu, nu mă voi întoarce pe lista României cât timp IS Dobronauteanu va fi la conducerea șahului Românesc. Sunt foarte puține certitudini în viață, dar acest fapt este 100% sigur”, a scris Nisipeanu.

Vlad Ardeleanu și-a anunțat candidatura la F.R. Șah

Vlad Ardeleanu, fondatorul rețelei de clinici fondatorul Medima Health, și-a anunțat candidatura la alegeri pentru președinția Federației Române de Șah la începutul lunii iulie. Anunțul a fost făcut la aproape o lună după vizita Marelui Maestru, Garry Kasparov la București. Alegerile pentru o nouă conducere la Federația Română de Șah sunt programate pentru 15 august.

„Iubesc șahul de când eram mic, mi-a marcat și modelat personalitatea și cariera, știu cât de important este în formarea unui adult de succes. Emulația și valul de admirație stârnite de Grand Chess Tour, circuitul de șah fondat de Marele Garry Kasparov, desfășurat de două ori deja în România, m-au împins către această decizie de a candida la conducerea Federației Române de Șah”, spunea Vlad Ardeleanu.

Actuala conducere a invalidat candidatura omului de afaceri

Candidatura omului de afaceri a fost invalidată de o comisie din cadrul Federației Române de Șah, din care au făcut parte membrii actualei conduceri.

„Federația Română de Șah a convocat în cursul zilei de ieri, o comisie ad-hoc, formată din președintele în functie Sorin Avram Iacoban, actualul Secretar General, Constantin Ionescu și Emanuela Onuț – secretara. Această comisie a luat decizia de invalidare a candidaturii mele la funcția de Președinte al Federației de Șah, pe o interpretare abuzivă a statutului F.R. Șah”, a scris omul de afaceri pe Facebook.

Postarea sa a fost distribuită și de cel mai important șahist român al momentului, Liviu Dieter Nisipeanu. Omul de afaceri a subliniat că nu a fost ascultat și nici nu a fost informat despre reuniunea acestei comisii, fiindu-i încălcat dreptul la apărare.

„Nu am fost informat în prealabil, nu mi s a oferit dreptul de a fi ascultat, dreptul de a mă apară, sau dreptul de a remedia problemele de dosar, în cazul în care acestea ar fi existat. Că să aibă o acoperire, a fost angajată o firmă de avocatură care să reinterpreteze statutul F.R. Șah. În plus, această comisie ad-hoc, nu are avizul Consiliului Director al F.R. Șah”, a mai scris Vlad Ardelean.

În acest context el a precizat că va face toate demersurile pentru a remedia situația și pentru a îndrepta lucrurile.

„Chiar dacă se face tot posibilul să nu candidez pentru funcția de Președinte al Federației Române de Șah, vă asigur că lucrurile se vor rezolva și ne vom vedea la Iași în dată de 15 august”, a mai scris Vlad Ardelean pe Facebook.